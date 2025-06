Milan, fatta per Reijnders al Manchester City: cessione (record) da 70 milioni

Milano, 4 giugno 2025 – Accordo tra Milan e Manchester City per Tijjani Reijnders. Dopo una prima offerta da parte degli inglesi attorno ai 60 milioni, decisiva la seconda da circa 70 milioni. L'olandese, che aveva da poco rinnovato con i rossoneri fino al 2030 a 3,5 milioni a stagione, firmerà un contratto della stessa durata e con ingaggio praticamente raddoppiato.

Cessione record

Con ogni probabilità si tratta della cessione più remunerativa della storia del Milan. Il record apparteneva a Kakà (67 milioni nella stagione 2009/2010 versati dal Real Madrid), seguito da Tonali (59 milioni, 2023/2024, Newcastle) e Shevchenko (44 milioni, 2006/2007, Chelsea). Il 26enne era arrivato a Milano due anni fa, prelevato dall'Az Alkmaar per poco più di 20 milioni. Il centrocampista ha chiuso la stagione con 15 gol e 5 assist. Parteciperà al Mondiale per club con la maglia della squadra di Guardiola.

Luka Modric

Nel frattempo, il ds Igli Tare è tornato dal blitz in Croazia con il “sì” di Luka Modric. Per il 39enne, in scadenza di contratto con il Real Madrid dopo 13 stagioni fruttate 28 titoli e un Pallone d'oro, è pronto un contratto di un anno con opzione sul secondo da 3,5 milioni a stagione. Entrambi gli annunci sono attesi a partire da oggi.

Mike Maignan

Sempre dalla Premier, poi, sirene sponda Chelsea per Mike Maignan: contratto in scadenza a giugno 2026, nonostante un accordo per il rinnovo trovato da mesi (5 milioni fino al 2030) rimasto nel cassetto causa frenata rossonera. Per i londinesi è tra gli obiettivi principali: servono 30 milioni. Il Diavolo valuta da tempo un sostituto: sul taccuino Chevalier (Lille) e Carnesecchi (Atalanta), mentre l'ultima pista porta a Milinkovic-Savic del Torino.