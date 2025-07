Retroscena su Leao al Bayern, parla il presidente onorario Hoeness

Milano, 6 luglio 2025 – Le probabilità che Rafael Leao vesta la maglia del Milan anche nella prossima stagione sono più alte che mai. Nonostante una prima fase del calciomercato nel quale si è parlato di una sua possibile cessione, nelle settimane successive è stato lo stesso giocatore a rivelare come per lui giocare al Milan fosse un orgoglio. Lo scorso 21 giugno, infatti, il calciatore portoghese aveva svelato ai microfoni de L'Officiel che vestire la maglia rossonera per lui era motivo assoluto di vanto e di non avere alcuna intenzione di cambiare squadra. Questo ha fatto sì che tutti i rumors attorno a lui si spegnessero, compreso quello del Bayern Monaco. Se c'è una squadra che si è interessata più di tutte al giocatore del Milan, infatti, è quella di Kompany. I bavaresi hanno recentemente salutato Leroy Sané, che si è trasferito al Galatasaray, e sono subito andati alla ricerca di un sostituto. Uno dei profili sondati è stato quello di Nico Williams, che, però, ha recentemente scelto di restare all'Athletic Bilbao, allontanando anche il Barcellona. Un altro del quale si è parlato, invece, è proprio Rafael Leao, ma anche questa volta non c'è stato niente di più di qualche sondaggio. Ad ammettere ciò è stato Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco. In un intervento ai microfoni di BR24 Sport, quest'ultimo ha ammesso come, dopo i primi dialoghi iniziali, non ci sia stato nessun vero e proprio approfondimento. Queste sono state le sue parole: “Leao non è mai stato un vero e proprio obiettivo del Bayern. Inizialmente c'è stato qualche incontro, ma non ha portato a niente”. Non ci saranno i bavaresi, quindi, nel futuro di Rafael Leao. O, per lo meno, non ora. La squadra di Kompany dovrà muoversi sul mercato per cercare dei giocatori per rinforzare il reparto offensivo dopo le uscite di Sané, Muller e l'infortuno di Musiala. Il giovane tedesco, infatti, ha subito un bruttissimo infortunio nella gara contro il Paris Saint-Germain, che molto probabilmente lo terrà lontano dai campi da gioco per molto tempo. La società bavarese, quindi, dovrà muoversi sul mercato per cercare dei giocatori adatti e non è detto che si fermi soltanto ad un acquisto. Le prossime settimane, quindi, saranno fondamentali per capire come si muoverà la società sul mercato, con la certezza che Rafael Leao non sarà un obiettivo.