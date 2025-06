Morata, Fabregas e la suggestione di Como. Il triangolo delle trattative

Milano, 26 giugno 2025 – Dalla chiacchierata con l’ex compagno al Chelsea e in nazionale spagnola Cesc Fabregas, ai contatti tra il Como e l’entourage dell’attaccante, fino all’invio di una prima proposta ufficiale al calciatore: passi avanti per lo sbarco di Alvaro Morata sulle rive del Lario.

Il centravanti ha già dato il suo benestare alla possibilità di un ritorno in Italia, nel club allenato dal connazionale, a pochi mesi dalla sua partenza dal Milan. Segnali recenti e positivi, di grande apertura. Tra gli ultimi scogli c’è la particolare situazione contrattuale: il 32enne è di proprietà dei rossoneri fino a giugno 2028 e al momento, soprattutto, in prestito al Galatasaray.

Il club turco lo ha rilevato a titolo temporaneo (oneroso: 6 milioni di euro) nel mercato invernale, ha un’opzione di riscatto a gennaio 2026 (8 milioni) e un’altra a giugno 2026 (9 milioni). Le società sono al lavoro in merito alle modalità di uscita da questo accordo.

Il Milan comunque, nonostante Massimiliano Allegri abbia già lavorato con il giocatore ai tempi della Juventus, non prende in considerazione un suo ritorno a Milanello. Morata ha segnato 6 gol nella prima parte di stagione con il Milan, mentre al Galatasaray ha trovato la via della rete 7 volte. In Turchia percepisce un ingaggio annuale pari a 6 milioni di euro.