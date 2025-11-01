Milan-Roma, sogni di scudetto a confronto a San Siro. Probabili formazioni e orari tv

Milano 1 novembre 2025 - Prima serata alla Scala del calcio dove si metteranno a confronto i sogni scudetto dell'una e dell'altra squadra. Il Milan ospita la Roma nel posticipo di domenica sera alle ore 20.45 in una sfida dove le ambizioni di scudetto di Massimiliano Allegri e di Gian Piero Gasperini verranno messe alla prova. Per i padroni di casa l'occasione di rimettersi subito a contatto con la vetta, dopo i due pareggi consecutivi, per i capitolini invece si sogna di prolungare il soggiorno in vetta alla graduatoria. Due maestri della difesa l'uno contro l'altro: la terza migliore retroguardia del campionato (7 reti subite), quella meneghina, contro la migliore in assoluto, quella romanista (4 reti subite). La sfida sarà valida per la decima giornata di Serie A.

I rossoneri sembravano pronti a spiccare il volo dopo aver cominciato con un ko inatteso la stagione. Mister Allegri è stato bravo a ricostruire una squadra dallo spirito vincente, partendo da un difesa solida, suo classico marchio di fabbrica. Il successo contro il Napoli è stato il chiaro segnale di come il Milan faccia sul serio e il calendario privo di competizioni europee può dare quel riposo extra per portare più punti a casa in momenti cruciali della stagione. Domani sarà una di queste occasioni. I meneghini non arrivano però al meglio a questa sfida.

Al di là di alcune assenze importanti nella rosa, come quelle di Pulisic e Tomori, a cui potrebbe aggiungersi anche quella di Gimenez, i rossoneri sembrano aver fermato il loro momento di inerzia positivo. I due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta sono stati la prima volta in stagione in cui la squadra di Milano non ha vinto per due partite consecutive. Quale migliore occasione per ripartire allora di una vittoria in un big match come quella possibile a San Siro contro la Roma.

I giallorossi hanno però il loro sogno scudetto da coltivare e l'avvio di stagione fa pensare come i capitolini abbiano tutte le intenzioni di fare sul serio per la vetta della graduatoria. Il percorso dei ragazzi di Gasperini furi casa è stato netto, una macchina pressoché perfetta. In Serie A sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite lontane dall'Olimpico, con appena 1 rete subita e 5 segnate. Le vittorie in trasferta diventano cinque se si aggiunge anche quella arrivata a Nizza nel debutto in Europa League per 1-2 all'Allianz Riviera. Numeri che fanno paura a chiunque, specialmente a chi, come il Milan, ha faticato maggiormente tra le mura amiche, rispetto alle gare in trasferta. L'occasione appare perfetta dunque per la formazione romanista di prolungare con i tre punti il proprio periodo da capolista, in attesa di sistemare le difficoltà casalinghe delle ultime giornate.

L'arbitro della gara

La designazione dell'AIA ha deciso come l'arbitro della sfida di San Siro tra Milan e Roma, valevole per la decima giornata di Serie A, sarà arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi, con Marchetti scelto come quarto uomo. In Sala Var la sfida sarà seguita da Di Paolo e Di Bello. Per l'esperto direttore di gara si tratterà della direzione numero 9 della stagione. Per lui si tratterà della quarta partita guidata in Serie A in questa stagione a cui ne aggiunge 3 della fase a campionato di Champions League e 2 dei preliminari sempre di Champions e anche Europa League.

Milan e Roma sono le due squadre che Guida ha diretto più volte in carriera. Sono 38 i precedenti tra l'arbitro nato a Pompei e i rossoneri, con un bilancio di 18 vittorie, 11 pari e 9 sconfitte da parte dei meneghini; 34 invece le direzioni con in campo i giallorossi, i risultati hanno visto 11 successi, 9 pareggi e 14 ko capitolini. Un precedente per altro con il Milan già in questa stagione: lo 0-0 maturato nella sfida contro la Juventus.

Probabili formazioni

Allegri recupera Leao dopo l'infiammazione all'anca, ma con ogni probabilità non avrà dal primo minuto Gimenez per problemi alla caviglia. A completare il duo offensivo con il portoghese allora è pronto Nkunku. In mediana Modric sarà il fulcro della manovra, supportato ai suoi fianchi da Fofana e Ricci. Sulle corsie si va verso la conferma dell'ex della sfida Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra, quest'ultimo in ballottaggio con Estupiñán. Davanti a Maignan la linea difensiva a tre uomini sarà composta da De Winter, Gabbia e Pavlovic, mentre resta fermo ai box Tomori.

Gasperini deve ripartire dalla solidità difensiva contro un avversario che ha costruito proprio su questo fondamentale il proprio successo. E allora insieme a Mancini e N'Dicka dovrebbe esserci Hermoso a completare la linea difensiva davanti a Svilar. Ancora senza Angeliño, a sinistra dovrebbe tornare Wesley, mentre Çelik verrà alzato sulla linea di centrocampo. Il duo in mediana dovrebbe riproporre la coppia con Koné e Cristante. Dybala va verso la conferma nel ruolo da prima punta, con Dovbyk come possibile soluzione a gara in corso, mentre Ferguson è infortunato. In trequarti Soulé e Pellegrini forniranno sostegno alla Joya, occhio però alla possibilità El Aynaoui di una maglia da titolare.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Massimiliano Allegri.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita

La partita fra Milan e Roma dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, valevole per la decima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 2 novembre 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini.