Milan, è ufficiale l’acquisto di Samuele Ricci: indosserà la maglia numero 4

Milano, 3 luglio 2025 – Ora è ufficiale: Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan. In attesa di Luka Modric, impegnato al Mondiale per club con il Real Madrid, è l'ex Torino il primo annuncio del nuovo corso targato Massimiliano Allegri (incontrato oggi dal 23enne a Casa Milan) e di Igli Tare: “Prima di tutto il centrocampista davanti alla difesa”, aveva detto il nuovo ds. E tanto è stato.

Ricci arriva dal Torino per quasi 25 milioni di euro totali: 23 di parte fissa e 1,5 di bonus, col 10% della futura rivendita ai granata. “Abbiamo accontentato il giocatore”, le parole del suo ormai ex presidente Urbano Cairo. Al centrocampista andrà un ingaggio vicino ai 2,5 milioni a stagione. Ricci sarà a disposizione di Allegri per i primi allenamenti, previsti lunedì 7 luglio. Nei giorni precedenti, i test insieme ai nuovi compagni.

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci dal Torino FC. Il centrocampista italiano ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029 con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030”, si legge nella nota ufficiale.

“Nato a Pontedera il 21 agosto 2001, Samuele Ricci cresce nel Settore Giovanile dell'Empoli, con cui debutta in Prima Squadra nel settembre 2019, e totalizza 91 presenze e 3 gol con i toscani. Nel gennaio 2022 – prosegue il comunicato – passa al Torino, con cui colleziona 113 presenze e 4 reti. Ricci, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili italiane, nel giugno 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 10 presenze. Samuele Ricci indosserà la maglia rossonera numero 4”.