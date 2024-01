Serie A femminile. Il Milan s’inchina alla Signora: 2-1

Il 2024 del Milan non è partito con il piede giusto: ieri pomeriggio a Biella, infatti, la Juventus ha avuto la meglio sulle rossonere per 2-1, nonostante la squadra di Corti abbia messo in campo una delle prestazioni più convincenti in termini di cuore e grinta. Bonansea ha portato avanti le padrone di casa nel primo tempo, mentre il momentaneo pari del Diavolo ha portato la firma dell’ex Staskova, su assist di Grimshaw. Nella ripresa il bellissimo tiro a giro sul secondo palo all’incrocio di Cantore ha stabilito la vittoria bianconera: Milan che resta così all’ottavo posto in classifica e la Poule Scudetto si fa sempre più lontana. Ora testa alla Coppa Italia di giovedì con il Sassuolo.

Ilaria Checchi