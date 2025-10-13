SERIE A FEMMINILE. Il veleno nella coda. Rossonere beffate. La Roma rimonta con l’ex Giugliano

I minuti di recupero, settimana scorsa, avevano regalato la vittoria. Questa volta invece si sono rivelati fatali. Beffa finale per il Milan femminile di Suzanne Bakker (nella foto) che, nella seconda giornata di Serie A giocata tra le mura amiche di Fiorenzuola, ha ceduto 2-1 alla Roma dopo essere stata in vantaggio fino a sette minuti dal termine. Sconfitta amara e immeritata per le rossonere che hanno infatti tenuto testa alle più quotate giallorosse, giocando meglio per larghi tratti di gara. Prima le diverse occasioni sprecate, poi il momentaneo vantaggio arrivato alla mezz’ora del secondo tempo, grazie a un gran destro al volo di De Sanders.

Ma la rete subita ha risvegliato improvvisamente la vasta qualità della Roma. Corelli di testa (38’) ha accorciato le distanze. A seguire il più classico dei gol dell’ex di Giugliano hanno ribaltato le sorti del match. Così le romane volano in testa a punteggio pieno insieme alle cugine della Lazio e al Napoli, mentre il Milan resta dunque fermo a tre punti ed esce dal campo con sentimenti contrastanti. Da un lato tanta amarezza, dall’altro la consapevolezza di avere i mezzi per poter dire la propria in un campionato che si preannuncia equilibrato vista anche la falsa partenza della favorita Juventus (1 punto in 2 gare).

Alessandro Stella