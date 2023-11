Serie a femminile. Rossonere, altro pari. Con la Samp è 1-1

Secondo pari consecutivo per il Milan che ieri non è andato oltre l’1-1 in casa contro la Sampdoria: al gol in avvio firmato Asllani ha replicato il calcio di rigore conquistato e realizzato da Sena. Dopo la rete subita le rossonere hanno sfiorato il vantaggio senza fortuna con Arnadottir (miracolo di Tampieri), Dompig e Grimshaw. Con i tre punti sfumati, necessari per raggiungere la Poule Scudetto, ora il tecnico Ganz (ieri squalificato) dovrà preparare al meglio l’impegno di sabato 25 novembre quando andrà in scena l’attesissimo derby nella nuova casa dell’Inter all’Arena Civica: le nerazzurre scendono in campo, invece, oggi alle 16 per il super match con la Juventus. Il.Ch.