SERIE A IN AUSTRALIA "FOLLE» PER rabiot: LA RISPOSTA DI DE SIERVO. "È pagato milioni per giocare, abbia rispetto»

Botta e risposta tra il calciatore del Milan Adrien Rabiot e l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo. Oggetto della verbal contesa, Milan-Como che si giocherà nel fine settimana dell’8 febbraio 2026 a Perth, in Australia, causa indisponibilità di San Siro per la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali. "Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni, che sono pagati per giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, il Milan, che ha accettato e spinto perchè questa partita si potesse giocare all’estero", le parole di De Siervo. Il calciatore, sulla questione, si era espresso così: "È una follia totale Quando l’ho saputo sono rimasto davvero sorpreso, è una pazzia. Si tratta di accordi finanziari per dare visibilità al campionato, noi calciatori non abbiamo la possibilità di fare nulla. Si parla tanto di calendari e di tutela della salute dei giocatori, ma è assurdo andare così lontano per una partita tra due squadre italiane. Come sempre non possiamo fare altro che adattarci". L’operazione dovrebbe fruttare 12 milioni di euro totali. "Il Tour de France è partito da Firenze, il Giro d’Italia - ha aggiunto De Siervo - parte stabilmente dall’estero. Questo lo si fa per rinforzare il prodotto. Mi auguro che i tifosi (è possibile chiedere il rimborso, ndr) capiscano che questi piccoli sacrifici portano vantaggi sul medio-lungo periodo. La Uefa si è detta contraria ma ha accettato l’eccezionalità di questo evento. Stiamo quindi parlando di un unicum". Intanto, il proprietario dei rossoneri, Gerry Cardinale, diventerà cittadino italiano: il Consiglio dei ministri, secondo l’Agi, ha deciso di conferirgli la cittadinanza italiana.L.M.