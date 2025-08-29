Serie A, Lecce-Milan: davanti scelte obbligate per Allegri . C'è Saelemaekers con Gimenez

Milano, 29 agosto 2025 – Il riscatto è quasi un imperativo per il Milan di Massimiliano Allegri che questa sera alle 20.45 (diretta televisiva e streaming su DAZN e Sky Sport), in casa del Lecce, è chiamato lanciare il giusto segnale per mettersi alle spalle l’inatteso ko all’esordio contro la Cremonese e una settimana piuttosto movimentata anche sul piano del mercato e degli infortuni: “C’è sicuramente una grande voglia di riscatto – ha confermato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa – perché contro la Cremonese è arrivata una sconfitta inattesa da parte di tutti. Se avessimo avuto maggiore attenzione in occasione dei loro gol, avremmo potuto conquistare la vittoria anche perché le occasioni da gol non ci sono mancate. Abbiamo la possibilità di rifarci contro il Lecce, che è però una squadra capace di giocare un calcio veloce ed è in possesso di una grande organizzazione di gioco”. Contro i salentini, in attesa di risposte dal mercato (oggi firmerà Nkunku), però, il tecnico toscano dovrà fare i conti con le rotazioni ridotte all’osso soprattutto in attacco, con Leao out, Gimenez come unica punta centrale e Pulisic che non è in ottime condizioni. Per il messicano, Allegri ha speso parole di fiducia anche in chiave futura: “Santi al momento è l’unico attaccante centrale, è un buon giocatore e mi aspetto tanto da lui. Noi cantiere aperto? Bisogna lavorare nel quotidiano per vedere la crescita della squadra e di ogni singolo giocatore. Sono arrivati ragazzi giovani, forti e con grandi prospettive. L’obiettivo è migliorare la posizione dello scorso anno e ci sono sei mesi per raggiungerlo”. Sul fronte opposto, i rossoneri troveranno un Lecce reduce del pari a reti bianche con il Genoa: “In questa settimana ho cercato di lavorare sulla continuità e sull’aspetto mentale - ha spiegato mister Di Francesco - prendendo spunto dall’ultima gara che abbiamo giocato. Stiamo cercando di curare i dettagli della preparazione di questa partita per provare a fare male al Milan. Tra i volti più attesi c’è senza dubbio Francesco Camarda, arrivato in giallorosso in estate in prestito proprio dal Milan: “È un giovane e il consiglio che posso dargli è di vivere con spensieratezza, senza pensare troppo agli errori. L’ho visto bene come sempre in settimana e so che darà il meglio”.

Le possibili scelte di Di Francesco e Allegri

Di Francesco dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Falcone tra i pali, Gaspar e Thiago Gabriel a comporre la coppia di centrali e Danilo Veiga e Gallo a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo, invece, Coulibaly e Berisha saranno le mezzali ai fianchi del regista Ramadani, mentre davanti ci sarà il tridente d’attacco formato da Tete Morente, Camarda e Banda. Il Milan risponderà invece con l’ormai consueto 3-5-2: nessuna novità in difesa dove saranno sempre Tomori, Gabbia e Pavlovic i tre centrali a protezione di Maignan. Confermati, a meno di sorprese visto anche l’infortunio occorso in allenamento a Jashari (frattura composta del perone che lo terrà ai box per almeno due mesi), i tre di centrocampo che saranno Fofana, Modric e Loftus-Cheek, mentre sulle fasce agiranno Musah e Saelemaekers. Scelte di fatto obbligate in attacco dove, un po’ a sorpresa viste le non perfette condizioni di Pulisic e l’assenza di Leao, ci sarà un po’ a sorpresa Saelemaekers a supporto di Gimenez. Orari e dove vedere la gara: la gara Lecce-Milan sarà trasmessa in diretta venerdì 29 agosto alle ore 20.45 su DAZN e Sky Sport (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in streaming su sito e app di DAZN e su Sky Go e Now.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri