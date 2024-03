Serie A, Milan-Empoli: probabili formazioni, orari e dove vederla in TV

Milano, 9 marzo 2024 – Non si ferma il tour de force di partite del Milan che, dopo il successo per 4-2 ottenuto nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga (il ritorno è fissato per giovedì prossimo in terra ceca), deve rituffarsi immediatamente nel campionato: domani, domenica 10 marzo, alle ore 15 (match in diretta in esclusiva), infatti, i rossoneri ospiteranno a San Siro l’Empoli che, pur avendo perso domenica scorsa contro il Cagliari, sembra aver svoltato dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola, il quale alla vigilia ha chiesto ai suoi ragazzi di essere vulcanici per cercare di compiere l’impresa in quel di San Siro: “Quando si parla di una squadra come il Milan, non è mai facile trovare punti deboli. Servirà un Empoli vulcanico sotto l’aspetto dell’energia e dell’organizzazione tattica. Ci siamo preparati bene e l’importante sarà fare tutto con massima concentrazione ma anche con entusiasmo”. L’assenza di Leao sul fronte rossonero non trae in inganno il tecnico dei toscani: “Leao è un giocatore straordinario, ma il gioco del Milan non dipende da lui. Hanno una rosa ricca e competitiva. Noi, a prescindere da chi giocherà da loro, dovremo cercare di esprimere il nostro modo di essere, ben sapendo che si tratta di una gara che necessita di uno sforzo superiore sul qualitativo e della velocità nelle letture. Sarà una gara fondamentale per noi, per cercare di capire in che aspetto dovremo crescere di più”.

Le scelte di Pioli e Nicola

Pioli dovrebbe puntare ancora una volta sul 4-2-3-1 ma con diverse novità – dettate dalle assenze per squalifica e dagli impegni ravvicinati – rispetto alle ultime uscite, a cominciare dal probabile ritorno dal 1' di Fikayo Tomori nel pacchetto arretrato a protezione del portiere rossonero Mike Maignan. L’inglese, tornato in campo contro lo Slavia Praga dopo un lungo stop, sarà affiancato da Thiaw – in vantaggio nel ballottaggio con Gabbia – al centro della difesa completata dagli esterni Calabria – che prenderà il posto dello squalificato Florenzi – Theo Hernandez. Davanti alla difesa, invece, tornerà dal 1’ minuto Bennacer a far coppia con Reijnders. Le principali novità dello scacchiere rossonero saranno però nel reparto avanzato: lo squalificato Leao fa infatti spazio a Okafor, che negli ultimi mesi ha saputo fare la diffrerenza da subentrante e agirà al fianco di Loftus-Cheek e Pulisic (in netto vantaggio su Chukwueze) a supporto della punta che sarà Jovic per dare riposo e respiro a Giroud. Nicola, a meno di sorprese, risponderà invece optando per il modulo con la difesa a tre: i tre centrali a protezione del portiere Caprile dovrebbero essere Ismajli, Walukiewicz e Luperto. Il centrocampo sarà invece formato dagli esterni Gyasi e Pezzella e dai centrali Marin e Maleh, a cui spetteranno i compiti di regia e interdizione. Infine, sulla trequarti dovrebbero agire Cambiaghi e Zurkowski, a supporto della punta che dovrebbe essere l’ex rossonero Niang. Orari e dove vederla in TV: la gara Milan-Empoli sarà trasmessa domenica 10 marzo alle 15 in esclusiva su DAZN e Zona DAZN (bouquet Sky) Probabili formazioni: Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabia, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola