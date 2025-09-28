Serie A, Milan-Napoli: Allegri conferma Gimenez-Pulisic. Emergenza in difesa per Conte

Milano, 27 settembre 2025 – Esame di maturità per il Milan che, dopo i quattro successi di fila tra campionato e Coppa Italia con altrettanti “cleen sheet” portati a casa, vede alzarsi vertiginosamente l’asticella del coefficiente di difficolta in vista del big match di questa sera alle 20.45 (diretta in esclusiva su DAZN) contro i campioni d’Italia del Napoli, che secondo il tecnico rossonero Massimiliano Allegri restano i favoriti per la vittoria tricolore: “Affrontiamo un Napoli che lo scorso anno ha vinto meritatamente il campionato e in estate ha fatto un mercato piuttosto importante. Credo siano ancora i favoriti per lo scudetto. Sarà il primo big match della stagione, un test piuttosto importante. Stiamo attraversando un momento di buona condizione fisica e mentale”. La buona notizia per il tecnico toscano arriva dall’infermeria, con il recupero di Rafa Leao: “Lo abbiamo recuperato ma non so quanta autonomia possa avere nelle gambe perché arriva da uno stop di quasi 45 giorni. Contro il Napoli non dobbiamo pensare solo al risultato ma a fare una prestazione importante. Sarà un test che servirà per la crescita”. L’obiettivo resta la Champions: “La società ha fatto un buon lavoro sul mercato, creando un mix tra giovani ed esperti. Adesso dobbiamo pensare solo a noi stessi e lavorare fare in modo di arrivare a marzo nelle condizioni di poter lottare per la Champions”. Di fronte ai rossoneri ci sarà di Antonio Conte ancora a punteggio pieno e piuttosto lanciato. Il tecnico salentino preferisce però non parlare di gara scudetto: “Dobbiamo concentrarci su questa gara che è soltanto la quinta del campionato ed è molto affrettato dare altre definizioni. Sarà il tempo a dire chi è faviorito e chi meno. Noi vogliamo fare la nostra parte, così come lo vuole il Milan, ma lo scudetto lo vince una sola squadra e le altre si contendono i posti in Europa. C’è tanto equilibrio e bisognerà quantomeno aspettare il girone d’andata per fare un quadro della situazione”. Quel che è certo è che contro i rossoneri il tecnico salentino dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa viste le assenze di Rrahmani e Buongiorno: “Non veniamo da una settimana particolarmente fortunata. Non erano presenti e ci sono stati anche altri problemi che, come si sa, nel corso di una stagione si presentano. Dovremo comunque essere bravi a trovare una soluzione per fare il meglo possibile”.

Le possibili scelte di Allegri e Conte

Allegri, che torna sulla panchina rossonera dopo la squalifica, dovrebbe puntare sul collaudatissimo 3-5-2: nel pacchetto difensivo davanti a Maignan si rivede Gabbia, che rientra al fianco di Tomori e Pavlovic dopo un turno di riposo in Coppa Italia. Ritorno dal 1’ anche a centrocampo per Modric, che sarà in regia al fianco dell’inamovibile Rabiot e Fofana, mentre sull’out di sinistra si rivede Estupinan, con Saelemaekers posizionato sull’out opposto. Davanti, infine, la coppia d’attacco formata da Gimenez e Pulisic, con Leao pronto a subentrare. 4-1-4-1 a trazione anteriore per il Napoli di Conte, costretto a fare i conti con le assenze pesanti al centro della difesa di Rrahmani e Buongiorno, che saranno sostituiti da Beukema e Juan Jesus. Sulle fasce ci saranno invece Di Lorenzo e Gutierrez. A Lobotka i compiti di regia e frangiflutti davanti alla difesa, mentre Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay agiranno tra centrocampo e attacco, a supporto della punta Hojlund.

Orari e dove vedere la gara

Il big match della quinta giornata del campionato di Serie A di calcio, Milan-Napoli, sarà trasmesso domenica 28 settembre 2025 alle ore 20.45 in esclusiva su DAZN e in streaming sulle appe e sul sito di DAZN.

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri. Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Antonio Conte