SERIE B. Monza, porte aperte per capitan Pessina. Il Pisa segue Caprari. E Keita resta un caso

MONZA Conto alla rovescia per la fine del mercato, prevista l’1 settembre. Da un lato, il Monza spera di riuscire a trattenere buona parte dei propri big. Dall’altra, consapevole della possibilità di uscita di diversi giocatori, valuta le contromosse. Paolo Bianco, del resto, è stato chiaro: "Il nostro è ancora cantiere aperto. Se uscirà qualcuno, entrerà qualcuno. A questa rosa non manca nulla, al momento. Ma potrò parlare a fine mercato". Capitan Pessina (nella foto), su tutti, potrebbe partire: al 28enne si sono interessati il Bologna e il Sassuolo. Suggestiva, poi, l’ipotesi di un ricongiungimento con Gian Piero Gasperini, dopo i tempi dell’Atalanta, alla Roma. Gianluca Caprari, invece, è seguito dal Pisa. L’ex Hellas Verona, nel ko in Coppa Italia col Frosinone (0-1) è stato sostituito a fine primo tempo: "Mi aspetto di più da uno come lui", le parole di Bianco. Che ha anche messo Keita "fuori dal progetto. Questione di caratteristiche". Smentito un diverbio tra il tecnico e il calciatore che, a inizio giugno, aveva rinnovato fino al 2027. In campo nelle prime tre amichevoli, l’attaccante non è poi stato più schierato e non è stato convocato per la Coppa Italia. Inghippo che al momento resta tale. Intanto, ufficiale l’arrivo di Aljaz Strajnar, portiere classe 2007, dal NS Mira. Contratto fino a giugno 2029.R.S.