SERIE B. Monza, porte aperte per capitan Pessina. Il Pisa segue Caprari. E Keita resta un caso
MONZA Conto alla rovescia per la fine del mercato, prevista l’1 settembre. Da un lato, il Monza spera di riuscire a...
MONZA Conto alla rovescia per la fine del mercato, prevista l’1 settembre. Da un lato, il Monza spera di riuscire a trattenere buona parte dei propri big. Dall’altra, consapevole della possibilità di uscita di diversi giocatori, valuta le contromosse. Paolo Bianco, del resto, è stato chiaro: "Il nostro è ancora cantiere aperto. Se uscirà qualcuno, entrerà qualcuno. A questa rosa non manca nulla, al momento. Ma potrò parlare a fine mercato". Capitan Pessina (nella foto), su tutti, potrebbe partire: al 28enne si sono interessati il Bologna e il Sassuolo. Suggestiva, poi, l’ipotesi di un ricongiungimento con Gian Piero Gasperini, dopo i tempi dell’Atalanta, alla Roma. Gianluca Caprari, invece, è seguito dal Pisa. L’ex Hellas Verona, nel ko in Coppa Italia col Frosinone (0-1) è stato sostituito a fine primo tempo: "Mi aspetto di più da uno come lui", le parole di Bianco. Che ha anche messo Keita "fuori dal progetto. Questione di caratteristiche". Smentito un diverbio tra il tecnico e il calciatore che, a inizio giugno, aveva rinnovato fino al 2027. In campo nelle prime tre amichevoli, l’attaccante non è poi stato più schierato e non è stato convocato per la Coppa Italia. Inghippo che al momento resta tale. Intanto, ufficiale l’arrivo di Aljaz Strajnar, portiere classe 2007, dal NS Mira. Contratto fino a giugno 2029.R.S.
