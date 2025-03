Serie C Girone B. Milan Futuro rimontato. Oddo stecca la prima

LEGNAGO (Verona)La prima volta di Massimo Oddo sulla panchina del Milan Futuro è un incubo. I rossoneri, avanti con Omoregbe e in superiorità numerica da fine primo tempo, si fanno rimontare e cedono nel recupero 2-1 al Legnago. Decisivi i gravi errori dei singoli, Vos e Raveyre. Il Milan ora è penultimo, con soli due punti di vantaggio sul Sestri Levante fanalino di coda. Assente Camarda, chiamato ancora in prima squadra. Al 2’ Milan subito pericoloso con Quirini di testa. Il vantaggio rossonero al 18’: il Legnago pasticcia su un corner a sfavore, Omoregbe recupera palla, si fa tutto il campo in contropiede e batte in rete. Lo stesso Omoregbe fa espellere Leoncini per grave fallo di gioco prima dell’intervallo, ma avanti di un gol e un uomo il Milan si auto-sabota nuovamente: al 47’ Diaby ruba il palla a Vos e supera con un tocco sotto Raveyre. Nel finale Branca si divora il gol da pochi passi e un minuto dopo Raveyre commette rigore su un’uscita avventata. Bombagi non sbaglia, il Milan affonda.

LEGNAGO-MILAN FUTURO 2-1 (0-1)Marcatori: 18’ pt Omoregbe (M), 2’ st Diaby (L), 46’ st Bombagi (L).Alessandro Stella