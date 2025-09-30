Serie D. C’è un altro Milan (Futuro) che vince con Ibra jr

Non solo la prima squadra. Anche il Milan Futuro vola alto in questo avvio di stagione. L’obiettivo principale resta quello di far crescere al meglio i tanti giovani ma l’U23 rossonera, guidata dal tecnico Massimo Oddo, ha iniziato molto bene l’avventura in Serie D pure in termini di risultati. Tra campionato e Coppa Italia sono arrivate 5 vittorie e 2 pari in sette gare, nonché il secondo posto in solitaria nel girone D a -2 dalla capolista Folgore Caratese. Chiaramente la differenza tra professionisti e dilettanti è netta e rispetto all’anno scorso il livello generale è più basso, ma per ora i dubbi su un possibile approccio molle alla categoria sono stati spazzati via. La squadra è molto più giovane in confronto a quella della passata annata (in rosa ci sono solo due calciatori sopra i 22 anni), nonostante questo sta offrendo prove di grande carattere. Dalle entusiasmanti vittorie in rimonta su Pavia e Chievo Verona, ai pareggi sofferti ma portati a casa contro Leon e Casatese Merate, fino all’ultimo successo per 3-0 con lo Scanzorosciate.

Questa gara ha portato in dote anche la prima rete tra i “grandi“ di Maximilian Ibrahimovic (nella foto). L’attaccante classe 2006, figlio di Zlatan (attuale Senior Advisor del club), ha aperto le danze del match con un gol da centravanti vero, ribadendo in rete di sinistro la respinta del portiere avversario sul rigore di Magrassi. "Il gruppo è bellissimo, siamo ragazzi gentili e lavoriamo molto bene insieme", ha poi sottolineato con umiltà lo svedese. Per il resto tra i meneghini brilla soprattutto il talento del 19enne Diego Sia (capocannoniere della squadra con 2 reti). E anche la difesa, nonostante gli appena 18 anni di età media dei suoi interpreti, ha mantenuto la porta inviolata in quattro partite su sette. Oddo, però, preferisce evitare facili entusiasmi: "È un campionato ostico, tutte le squadre si esaltano contro il Milan. Ci sono tanti giovani che devono imparare pure ad uscire dalle difficoltà. Con il lavoro miglioreremo anche sotto questo aspetto".

Al.St.