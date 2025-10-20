SERIE D. Oddo ko col Caldiero: "Qui per crescere»

Acquista il giornale
di Redazione Sport
20 ottobre 2025
Secondo stop consecutivo per Milan Futuro: dopo aver perso con la Virtus Ciserano Bergamo, ko anche in casa col Caldiero. Tanti assenti oltre a Vos tra infortunati (Asanji, Bonomi, Traoré), convocati in Primavera (Zukic) e soprattutto in prima squadra (oltre a Pittarella e Balentien, anche Sala). "Le nostre vittorie sono queste, mandare ragazzi a San Siro, in Serie A. La Serie D deve essere di passaggio per i nostri giocatori che speriamo possano raggiungere la prima squadra, per convocazioni o panchine: lavoriamo per questo", le parole di Massimo Oddo.

"Il nostro campionato sarà questo: faremo tante vittorie e perderemo ancora, è difficile con le nostre armi stare nelle prime posizioni. Conosciamo quale deve essere il nostro percorso". Rossoneri ancora in zona playoff, con una gara da recuperare (mercoledì col Breno). Quella appena alle spalle si è decisa nella ripresa: proteste per un rigore non assegnato a Perina, poi l’acuto di Mauri chiuso da un diagonale imparabile per Torriani. Triplo cambio per Oddo, ma proprio il neoentrato Magrassi incorna nella propria porta un calcio d’angolo.

MILAN FUTURO-CALDIERO 0-2 (0-0)Marcatori: 29’ st Mauri, 47’ st aut. Magrassi. L.M.

