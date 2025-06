Serie D, rinforzo in difesa. Il Milan Futuro punta sul talento di Messaoudi

Il Milan Futuro è ad un passo da un colpo di grande prospettiva. Anche se manca ancora l’ufficialità è praticamente certo l’arrivo, a titolo definitivo, di Yanis Messaoudi (nella foto) del Racing Club de France. Nato in Francia, Messaoudi è un difensore classe 2009 e nonostante la giovanissima età è considerato un giocatore di altissimo potenziale soprattutto in patria, dove viene paragonato a Leny Yoro del Manchester United. Dotato di grande tempismo negli interventi, il centrale è apprezzato anche per le qualità in fase di palleggio e costruzione. Servirà comunque tempo per capire se il ragazzo verrà utilizzato più con la seconda squadra rossonera in Serie D o se sarà principalmente aggregato al gruppo Primavera (di ieri la notizia della risoluzione con mister Guidi). In ogni caso, a maggior ragione con la retrocessione tra i Dilettanti, il club è determinato a proseguire sulla propria linea di crescita giovanile e interscambio costante tra le categorie.

Per il resto la nuova stagione del Milan Futuro deve ancora decollare. La rosa deve essere ancora ben delineata, così come le tappe estive. Il campionato di D inizierà solo a settembre e per questo il raduno verrà fissato non prima di metà luglio. Inoltre, nelle prossime settimane, saranno programmate alcune amichevoli. Fronte mercato in uscita si registra il forte interesse della Reggiana per Andrea Bozzolan (classe 2004 e 32 presenze nella passata stagione in Serie C), mentre in panchina il tecnico Oddo ha concrete possibilità di restare.

