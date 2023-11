Settore giovanile del Diavolo. Baby talenti, la ricetta di Vergine: "Il vivaio insegna l’appartenenza»

Arrivato da pochi mesi prendendo il testimone da Angelo Carbone, Vincenzo Vergine ha lasciato la Roma (dove è stato due anni) per trasferirsi al Milan come nuovo responsabile tecnico del settore giovanile. L’impatto con la nuova realtà è stato positivo, come ha confermato lo stesso dirigente: "È un grande onore aver ricevuto la chiamata da un club tra i più importanti al mondo per seguire un progetto ambizioso, ovvero formare nel proprio vivaio le risorse per la prima squadra". La carriera di Vergine è costellata di traguardi e persone importanti: "Ho fatto il preparatore atletico in Lega Pro e Serie B con uno dei grandi maestri del settore, Pantaleo Corvino e con lui ho capito l’importanza dei piccoli dettagli. Poi sono approdato alla Fiorentina, dove ho imparato la gestione dell’atleta dentro e fuori dal campo e dopo 13 anni a Firenze (dal 2006 al 2019) sono arrivato a Roma, dove la proprietà americana aveva l’obiettivo di valorizzare il calciatore partendo dalle basi. Il mio modello è stato interrotto con forza dal Milan, che è venuto a strapparmi e mi ha portato qui per ricreare le condizioni giuste per mettere a disposizione le mie competenze".

Con i vari Camarda, Sia o Zeroli che stanno diventando sempre più delle conferme nel settore giovanile, Vergine ha sottolineato l’importanza di trasmettere il senso di appartenenza alla maglia: "I veri risultati del vivaio sono i calciatori che vanno in prima squadra e diventano un valore economico e tecnico. Il risultato fine a se stesso non serve a nulla". In vista della sfida di sabato sera della prima squadra, Fondazione Milan e l’Associazione Davide Astori si sono uniti in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza celebrata lunedì scorso. I due enti, infatti, hanno deciso di collaborare e lanciare una raccolta fondi volta a riqualificare un campo multifunzionale, attualmente inutilizzato nella zona Municipio 9 di Milano, segnata da complesse situazioni socioeconomiche, per offrire un luogo di incontro e divertimento a oltre 500 giovaniIl.Ch.