Il Milan vince con lo Slavia Praga ma non chiude il discorso qualificazione: difesa sotto accusa

Milano, 7 marzo 2024 – Il Diavolo vince ma non riesce a chiudere il discorso qualificazione nonostante il favore di uno stadio amico e, soprattutto, della seconda superiorità numerica ottenuta dopo quella in campionato contro la Lazio: da qui arriva il disappunto di un San Siro che sperava di vedere una vittoria meno sofferta e un ritorno tra una settimana a Praga meno in bilico. Il 4-2 finale ha, dunque, un sapore agrodolce, con le due reti concesse agli avversari che evidenziano cali di tensione allarmanti e una difesa che, nonostante sia al pieno delle sue forze, ha peccato di concentrazione e lucidità. Nel secondo round, inoltre, Pioli non potrà contare su Alessandro Florenzi che, ammonito e diffidato, salterà il prossimo match: non sarà una vacanza e i rimpianti restano per una superiorità numerica di quasi ottanta minuti che non è stata sfruttata a dovere.

Reijnders e Pulisic

"Avremmo dovuto gestire meglio la palla, però abbiamo vinto 4-2. Ora pensiamo al ritorno. Non abbiamo sottovalutato lo Slavia, in Europa le partite sono tutte difficili: a Praga dovremo lottare, essere pronti e fare meglio in possesso palla. Il gol lo dedico a mio figlio che è appena nato. Gioco nel Milan e devo dimostrare le mie qualità sempre. Oggi non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Spero di essere sempre importante per la squadra» le parole del centrocampista. Gli ha fatto eco Christian Pulisic: «Non siamo felici, abbiamo giocato con un uomo in più, concedere due gol non è bello, potevamo decisamente fare meglio. Della mia performance sono contento, del gol ovviamente sono contento, vado a pressare e cerco di fare gol sfruttando l'uno contro uno. Voglio continuare a spingere e sfruttare questa stagione che per me è buona. Ora andremo a Praga per fare la nostra gara: loro spingeranno tanto ma noi non saremo da meno”.

Pioli

"Mi aspettavo un secondo tempo con un po’ più di ritmo, è una buona vittoria ma lo Slavia è una squadra solida, il passaggio del turno è ancora da conquistare anche se il risultato è positivo. Abbiamo commesso nei due gol piccole distrazioni, non errori gravi, secondo me dovevamo creare qualcosa in più, ci voleva più ritmo e velocità. Mi aspetto una partita diversa al ritorno e un canovaccio tattico differente perché loro dovranno fare due gol e non potranno aspettarci, noi dovremo prepararla bene. A livello mentale fare gol cambia la partita, ci sono situazioni che dovremo analizzare e affrontare meglio: abbiamo riempito troppo gli spazi, dovevamo liberare di più l'uno contro uno sugli esterni. Ci voleva forse qualche movimento di più in profondità, dovevamo stare più bassi coi terzini per non intasare gli spazi sia centrali che laterali.

"Sui gol abbiamo sbagliato. Noi da quell'altezza lì non facciamo la linea, facciamo due linee. I giocatori hanno però deciso di affrontarla così e siamo stati anche sfortunati. Però secondo me abbiamo sbagliato nelle posizioni iniziali. Non perfetti nemmeno sull'1-1: sul primo gol pur avendo tre giocatori fuori dall'area abbiamo concesso troppo spazio sul tiro. Sono situazioni che dobbiamo analizzare e valutare meglio. Ora pensiamo al ritorno perché a Praga credo che lo Slavia farà la partita della vita”.