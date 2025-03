Sportiello assolto. Difesa leggera. Svolta Joao Felix

SPORTIELLO 6. Seconda da titolare. Incolpevole, anzi va giù bene su Helgason. Bada al sodo coi piedi.

WALKER 5,5. Carattere e gestione sempre preziosi, ma anche qualche tentennamento non da lui.

GABBIA 5,5. "Molla" Krstovic sull’1-0. Timbra, in fuorigioco. Poi pause con rimedi.

THIAW 5,5. Disorientato sul raddoppio leccese. Per il resto appoggia e apre.

THEO HERNANDEZ 6. Pierotti ha sempre spazio: siamo alle solite. Il francese però gioca molto alto e affonda più volte. Aspettative, comunque, più alte.

MUSAH 6. Si danna l’anima in entrambe le fasi. Con esiti altalenanti.

BONDO 5,5. Al debutto, protegge e alimenta l’azione. Bene fino al calo, assente sullo 0-2.

REIJNDERS 7. Stecche iniziali e finali, quando non ne ha più. Nel mezzo è ovunque e mette il piede in tanti modi e quasi in ogni manovra.

PULISIC 8. Si accentra, rientra, punta l’uomo, dialoga, crossa e calcia. Sembra calare... Sembra: bis che pesa tonnellate. E si prende anche il rigore.

GIMENEZ 4,5. Lampo in offside. Poi in pratica non ne imbrocca più mezza. Centra Falcone più volte, è anche sfortunato sul palo.

JIMENEZ 5. Spinge, ma senza frutti. Fatale incomprensione con Reijnders.

All. CONCEICAO 6. Tutto e il contrario di tutto. La ribalta: la squadra ci crede.

Leao 7. Di fatto, due assist pesanti. Il suo ingresso carica la squadra.

Abraham 7. Sponde e movimenti che cambiano l’attacco.

Joao Felix 6,5. Accende la rimonta: prima qualità, poi fortuna.

Fofana 6. Distribuisce.

Sottil 6. Terzino d’assalto.

Voto squadra 6,5

Luca Mignani