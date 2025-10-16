Tegola Milan, si ferma anche Rabiot: lesione. Rossoneri in ansia per Pulisic

Milano, 16 ottobre 2025 – Tegola per il Milan: si ferma anche Adrien Rabiot. Quella che sembrava essere solo una contusione al polpaccio sinistro, rimediata con la Nazionale francese è stata valutata oggi dallo staff medico rossonero: il giocatore “è stato sottoposto a risonanza magnetica, l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni”.

Slittati invece i controlli previsti per Cristian Pulisic: le condizioni dello statunitense, causa un ritardo del volo che avrebbe dovuto riportarlo in Italia oggi, verranno approfondite domani. Si teme una lesione al flessore della coscia. Estupinan, invece, ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata con l’Ecuador ha poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo.

Buone nuove, infine, per Alexis Saelemaekers: nonostante la diagnosi con la quale era arrivato dal Belgio (come per Pulisic, lesione al flessore), inizialmente confermata a Milanello, il giocatore sembra già in buone consdizioni. Sente meno dolore del previsto e oggi si è allenato individualmente sul campo: “Il recupero procede positivamente”, fa sapere il Milan.

Sempre in squadra, invece, Rafael Leao: tornato in anticipo dagli impegni con il Portogallo (ha giocato mezz’ora contro l’Irlanda, nel primo impegno dei due in programma), si è allenato anche da solo a inizio settimana per ritrovare la miglior condizione. Il numero dieci, dopo l’esordio con gol in Coppa Italia contro il Bari, aveva riportato una lesione al soleo. Ha rivisto in campo con Napoli e Juventus, subentrando sempre una ventina di minuti.