Terracciano sicuro. Spettacolo Modric. Gimenez non va
TERRACCIANO 6. Il vice Maignan bada al sodo con profitto sulle rare conclusioni e sui cross.
TOMORI 6. Fase di rodaggio prolungata nel comprendere il 4-4-2 friulano. Poi sbaglia poco o nulla.
GABBIA 6,5. Si vede poco, si sente parecchio. Sempre titolare, questa volta anche capitano. Essenziale.
PAVLOVIC 6,5. Sempre generoso nel buttarsi negli spazi. Nei corpo a corpo col gigante Davis vince lui.
SAELEMAEKERS 7. Quinto atipico, come sempre. Imposta, spinge, s’accentra. Parte quasi in sordina, per poi sfornare più di una giocata dispari.
FOFANA 7. Inizialmente fatica a prendere le misure al centrocampo avversario. Ma tiene, smista, piazza l’acuto del 2-0.
MODRIC 7,5. Ripulisce tanti palloni da par suo, prende per mano la squadra legando difesa e attacco con tocchi magistrali.
RABIOT 7. Anche contro i giganti bianconeri si fa valere fisicamente. E tecnicamente. È appena la seconda partita in rossonero: non sembra affatto.
ESTUPIÑAN 7. Tempi giusti sulla sinistra. Serve Gimenez che spreca, finisce di poco in fuorigioco su un’idea di Modric, entra nell’1-0. Robusta crescita.
GIMENEZ 5. S’inceppa su Solet e, soprattutto, a tu per tu con Sava. Movimenti: sì. Morsi: ancora no. Il momentaccio continua.
PULISIC 8. Svaria moltissimo: torna, si allarga, tanto che becca tre stecche in un quarto d’ora. Non basta: doppietta, zampino sul gol di Fofana.
All. LANDUCCI 7. Affermazione perentoria.
Nkunku 6,5. Lampi. Loftus-Cheek 6,5. Affondi. Ricci 6. Gestione. De Winter 6 Nella parte. Athekame sv.
Voto squadra 7,5
l.m.
