Milan, Theo Hernandez all’Al-Hilal: c’è l’ok del giocatore

Milano, 23 giugno 2025 – Theo Hernandez ha dato l'ok al trasferimento all'Al-Hilal. Ora il club saudita e il Milan devono chiudere l'accordo, già trovato in precedenza sulla base di 30 milioni più bonus e che verrà probabilmente ritoccato al ribasso.

Il 27enne aveva inizialmente rifiutato il trasferimento a Riad e una proposta di 18 milioni a stagione. Partirà per una cifra monstre attorno ai 20.

Il muro contro muro tra il francese e la società di via Aldo Rossi è ai titoli di coda. Lontani i tempi dello scudetto, della fascia di capitano, dei 31 gol in campionato con i quali ha sorpassato il suo idolo Paolo Maldini. In stagione qualche acuto (rete e assist in finale di Supercoppa contro l'Inter, proprio a Riad) e molti crolli, su tutti l'espulsione contro il Feyenoord costata di fatto la Champions ai rossoneri. Le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, erano ferme da tempo. Tra le prospettive, da un lato l'addio a parametro zero la prossima estate, dall'altra l'essere messo fuori dal progetto nella stagione che porta al mondiale. Sfumato l'accostamento al Real Madrid, tramontata la pista Atletico che si era spinto a 20 milioni per poi ritirarsi dalla trattativa. L'Al-Hilal è tornato con forza sul giocatore negli ultimi giorni e ha ottenuto l'ok. Per i rossoneri, da tempo, è caccia al sostituto. In pole c'è Oleksandr Zinchenko, 28enne ucraino dell'Arsenal. I rossoneri sono stati già in missione a Londra e hanno preso contatti per il giocatore, valutato circa 20 milioni e che percepisce un ingaggio da 5 milioni a stagione. L'alternativa, seguita da tempo, è Maxim De Cuyper, 24enne del Bruges.