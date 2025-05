Theo Hernandez tra Milan e Real Madrid: il rinnovo è ancora in bilico

C’eravamo tanto amati. E, forse, la fiamma c’è ancora. Ma tra Theo Hernandez e il Milan resta tutto da (ri)discutere. Per di più, di mezzo, ora potrebbe esserci un terzo incomodo. Di quelli pesanti: il Real Madrid.

L’indiscrezione arriva proprio dalla Spagna: i blancos avrebbero messo il terzino nella lista della spesa di quest’estate. Theo era arrivato a Milanello dal Real nel 2019: affare da circa 24 milioni. Un trasferimento firmato da quel Paolo Maldini che il francese, quest’anno, è addirittura riuscito a superare per numero di reti in campionato (31-29). Passato, presente. Sul futuro, la grossa (e datata) incognita del rinnovo. "Se resterò o meno lo vedremo più avanti", le parole del calciatore quest’estate dal ritiro della Francia. "Non possiamo permetterci di perdere giocatori a zero", quelle ben più recenti di Geoffrey Moncada.

La trattativa per la nuova firma, però, non è mai decollata. Così, lo scorso ottobre, l’agente Manuel Garcia Quilon: "Col Milan non ci sentiamo da maggio-giugno". Così due mesi dopo: "Non abbiamo parlato di rinnovo, ma il giocatore vuole rimanere, lo abbiamo più volte". Quilon aveva smentito anche la richiesta di un ingaggio monstre da 8 milioni. Theo Hernandez ne percepisce 4,5 e potrebbe voler arrivare a 6,5. Il Milan? A gennaio il Como aveva bussato con una proposta attorno ai 50 milioni che la società sarebbe stata orientata ad accettare. Era però arrivato il rifiuto di Theo. Che di recente, via social, ha dato appuntamento ai tifosi alla finale di Coppa Italia e ha pubblicato una sua foto, sorridente, in allenamento: segnali? Di fatto, col nuovo 3-4-3, sembra tornato vicino ai livelli di un tempo. E lontano dai flop recenti: dal “cooling break“ da separato in casa al rigore scippato a Pulisic (e sbagliato) per poi farsi espellere, fino a un altro cartellino rosso nel ritorno in Champions col Feyenoord (per cui si era scusato). I rossoneri avrebbero così pronta una proposta "light": all’incirca lo stesso stipendio attuale, fino al 2028.

Il Real potrebbe inserirsi, puntando sulla scadenza vicina, sulla Champions, sul passato. Solo quest’estate si parlava della necessità del Bayern Monaco, interessato al francese, di sfiorare la tripla cifra per portarselo a casa. Ora servirebbe molto meno e da Madrid intenderebbero giocare al ribasso. Avendo nel mazzo anche un’altra carta: Alex Jimenez e il diritto di recompra (9 milioni a giugno 2025, 12 a giugno 2026).

Intanto, Theo ha nel mirino la sfida di domani (ore 20.45) sul campo del Genoa. Dove Conceiçao, per la prima volta, avrà tutti a disposizione: ieri, dopo giorni di lavoro a parte e terapie, causa lombalgia acuta emersa nel riscaldamento a Venezia, Jovic è tornato ad allenarsi in gruppo.