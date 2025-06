Tijjani Reijnders lascia il Milan: visite mediche e firma con il Manchester City

Ultime ore da calciatore rossonero per Tijjani Reijnders: oggi le visite mediche, a seguire la firma con il Manchester City. Al Milan, 55 milioni più 15 di bonus circa. Sarà il primo big a salutare, pur in attesa dell’arrivo di Luka Modric (per lui, invece, visite in settimana). Altri pezzi pregiati del Diavolo, però, sono appetiti altrove. Vedasi Mike Maignan: contratto in scadenza a giugno 2026, rinnovo rimasto colpevolmente in stan-by per mesi, ora aria di addio con il portiere che ha aperto al Chelsea. Valutazione di 30 milioni ritenuta eccessiva per i londinesi che potrebbero tentare l’ultima proposta in questi giorni, prima della chiusura della finestra di mercato riservata alle squadre del Mondiale per club (10 giugno).

Altra magagna, Theo Hernandez: stessa scadenza (2026), come a gennaio col Como accordo tra Milan e Al-Hilal raggiunto, questa volta attorno ai 30 milioni più 5 di bonus. Ma il giocatore temporeggia, aspettando l’Atletico Madrid (che offre meno). Dopo la chiamata di Simone Inzaghi, si prevedono altri assalti, ma è il 27enne ad avere il coltello dalla parte del manico, vista la possibilità di un addio l’anno prossimo a parametro zero. Poi, la questione Rafa Leao. Sarebbe in arrivo un’offerta dal Bayern Monaco per il portoghese, sotto contratto fino a giugno 2028 e con una clausola rescissoria - valida nelle prime due settimane di luglio - pari a 175 milioni. Altrimenti, bisogna bussare in via Aldo Rossi. E serve una proposta intorno alle tre cifre per poter essere ascoltati: Leao è ritenuto centrale da Massimiliano Allegri e Igli Tare. Circola l’ipotesi dell’aggiunta di una contropartita: in difesa l’ex Napoli Kim (26 anni, ingaggio da 6,5 milioni a stagione), a centrocampo Leon Goretzka (30 anni, stipendio da 9,5), in avanti il 28enne Kingsley Coman (7 gol e 4 assist, 9 milioni a stagione). Qui, invece, sono i rossoneri ad avere il coltello dalla parte del manico.

In difesa, porte aperte per Malick Thiaw (seguito dal Bayer Leverkusen) o Fikayo Tomori (proposto al Napoli e monitorato in Premier), mentre la Lazio potrebbe fare un tentativo per Ruben Loftus-Cheek, allenato da Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea. Intanto, si lavora anche sulle entrate: salgono le quotazioni del 32enne Granit Xhaka che pubblicamente non ha escluso un suo addio al Bayer Leverkusen. A proposito di aperture, Federico Chiesa vuole tornare in Italia per avere più spazio: appena 466 minuti in campo col Livepool (2 gol e altrettanti assist), parole al miele anche nei confronti di Allegri in questi giorni. Sempre in tema, da registrare altri messaggi positivi da parte di Jaka Bijol dell’Udinese, tra i difensori seguiti dai rossoneri.