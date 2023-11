Tomori il migliore,. Reijnders assente. Leao: serve altro

MAIGNAN 6. Spiazzato dagli undici metri, risponde bene in tuffo sul colpo di testa di Success.

CALABRIA 5,5. Sua la prima conclusione pericolosa dei rossoneri: suona la carica, uno dei pochi a crederci ma non basta.

THIAW 5,5. Ritrova il campo dopo la squalifica ma Success è un cliente scomodo da gestire.

TOMORI 6,5. Tiene a galla la retroguardia non sbagliando un intervento. Il migliore tra i suoi.

FLORENZI 5. Schierato a sinistra per sopperire all’assenza di Theo, rischia il danno a inizio match e si divora un gol fatto.

MUSAH 5,5. Mancino caldo, impegna Silvestri senza fortuna ma fatica a contenere Zemura.

KRUNIC 4,5. In vistoso calo, sbaglia passaggi semplici e non dà l’equilibrio richiesto in mezzo al campo.

REIJNDERS 4,5. Walace gli scippa il pallone con facilità e sembra sempre fare la scelta più complicata: il periodo no continua.

LEAO 5,5. Dalle sue giocate arrivano i pericoli maggiori per i friulani: Perez lo chiude con tempismo, è l’unico a provarci ma serve altro.

GIROUD 5. Assente ingiustificato per tutto il match, si sveglia al 90’ con un colpo di testa.

JOVIC 5. Il serbo aveva l’occasione per lasciare il segno ma l’ha fallita nuovamente: spaesato e inconcludente.

ALL. PIOLI 4,5. La rotta sembra persa: la scelta di optare per le due punte non ha portato ad alcun risultato e l’infermeria non può più essere un alibi. Squadra fragile e spaesata. Adli 4,5. Calpesta Ebosele in area di rigore e commette banali errori: Lucca se lo beve. Okafor 5. Ha la palla dell’1-1 e non calcia. Loftus-Cheek 6. Cerca di dare consistenza in mezzo ma è tardi. Romero sv.

Voto squadra 5.

Ilaria Checchi