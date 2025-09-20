Udinese-Milan 0-3, super Pulisic e Fofana: Allegri ruggisce

Milano, 20 settembre 2025 – Tre vittorie di fila, senza prendere gol: non succedeva dal lontano febbraio 2023. Vecchio Diavolo, allora, con Stefano Pioli. Nuovissimo, ora, con Massimiliano Allegri, squalificato e tarantolato in tribuna a Udine. Così, il Milan sale al secondo posto: momentaneo, settembrino, ma che ha l'aria del ruggito rispetto all'ottavo posto ereditato da Fonsea e Conceiçao. Senza Leao (atteso, almeno per uno spezzone, col Napoli settimana prossima). Senza Maignan (di rientro martedì in Coppa Italia contro il Lecce). E con un Gimenez ancora a secco. Ma con un Pulisic in più nel motore: lo statunitense è già a 4 gol stagionali, pur avendo giocato titolare solo 3 volte causa acciacchi e voli transoceanici di rientro dagli States. Doppietta, contro l'Udinese: prima raccoglie il rimpallo Kristensen-Sava generato da una palla dentro di Estpinan, poi finalizza una ripartenza perentoria su assist di Rabiot. Nel mezzo, in pressione sul disorientato Karlostrom, origina il bis di Fofana. Morale: 3-0. Morale, boati da parte della Sud che, senza le restrizioni derivanti dall'inchiesta Doppia curva, canta e tifa: decibel alti. Tutto il Milan, funziona. Un pacchetto arretrato bistrattato l'anno scorso (Tomori-Gabbia-Pavlovic), un centrocampo guidato dai tocchi magistrali di Modric e che con Rabiot è cresciuto in quantità e qualità. Allegri aveva alzato la guardia indicando in questa gara come una delle quattro decisive di una stagione. E, comunque, la più importante tra Lecce (martedì a San Siro in Coppa Italia), Napoli e Juventus (in campionato). Ora, alzerà ancor di più l'asticella. C'è un ottavo posto da mandare in archivio. C'è un piazzamento Champions da riconquistare. Viste queste premesse, come minimo.