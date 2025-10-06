Un piccolo pari per le big. Questa Juve non vince più. Milan, delusione di rigore
Allo Stadium il Diavolo spreca nella ripresa la chance dagli 11 metri con Pulisic. La Signora torna più solida, ma l’attacco stenta: il successo manca da cinque gare.
La montagna partorisce un topolino. Anche se il peso di quello che ha l’aria di un “punticino“, lo si vedrà più avanti. Intanto, il Milan perde la testa: in classifica (Napoli e Roma a +2), dal dischetto (erroraccio di Pulisic) e sotto porta, col tanto atteso Leao a fare cilecca da due passi. L’altro lato della medaglia: la miseria di un gol al passivo (su rigore) nelle ultime sei partite. Tudor, dall’altra parte, resta sì imbattuto, ma non guarisce dalla “pareggite“: quinto di fila dopo quelli con Villarreal, Atalanta, Verona e Borussia Dortmund. Morale, in campionato, quarto posto a braccetto con l’Inter e -3 dalla coppia di testa. Vista l’imbattibilità, per ora, pochino. In apertura, applausi per Allegri da parte dello Stadium: otto anni e dodici titoli non si dimenticano. Un solo cambio (forzato) per Max rispetto all’undici che ha steso il Napoli: dentro Bartesaghi per lo squalificato Estupiñan, Tomori - recuperato - va a comporre, come sempre in campionato, il terzetto difensivo con Gabbia e Pavlovic.
Tre, invece, le variazioni di Tudor, senza Cabal (e sempre senza Bremer), rispetto alla Champions: dentro Rugani, tornano Di Gregorio per Perin e Conceiçao per Koopmeiners. Si gioca a stanarsi a vicenda, in avvio, forzando rarissimamente la giocata. Palla dentro, palla fuori, palla che gira ma non canta, perché è soprattutto senza che le due squadre lavorano sodo e di reparto. Questione di rispetto, soprattutto di un equilibrio da mantenere: metà tempo, nessuno in porta, il dato eloquente. Solo qualche scaramuccia, sotto porta: quando la scorribanda di Gimenez finisce in bocca a Di Gregorio, quando David scialacqua scivolando sul più bello la combinazione Locatelli-Kalulu. Ma basta un attimo: lo sa bene Maignan che alza le spalle dopo una carambola ad armare Gatti da metri quasi zero e gli chiude lo specchio. Non lo sa invece Kelly che legge male un cioccolatino di Modric e ancor meno l’inserimento di Gimenez. Lo sa, purtroppo per lui, Pulisic: su 14 rigori, ne aveva sbagliato solo uno, a gennaio, sempre a Torino, ma di fronte a Milinkovic-Savic. Basta un attimo, non è questo: palla alle stelle. Allegri ci pensa su e cambia pur senza cambiare spartito. Tudor risponde aggiungendo un centrocamista per piazzarsi in pratica a specchio. Non basta per sminare la voglia di riscatto di Pulisic: lo statunitense serve un pallone che profuma d’oro, ma Leao abbassa la testa e, sotto misura, non centra nemmeno la porta per due volte. La Juve capisce l’antifona e chiude alzandosi: 6-0 in merito ai corner e poco più. Ai punti, il Milan. Il punto, se lo prendono entrambe. Da bicchiere più mezzo vuoto che mezzo pieno.
