Un recupero del Diavolo. Gilardino sfiora il colpo. Milan, grazie Athekame

Ancora lassù, probabilmente per qualche ora. Su una vetta comunque dal gusto amaro. A San Siro il Milan s’impappina, si specchia nella propria iniziale autorevolezza, mette troppo zucchero negli ultimi metri. Passa con Leao, dà l’impressione di poter dominare, si fa rimontare e addirittura superare sull’uno due da brividi Cuadrado-Nzola, poi acchiappa il punto nel recupero con chi non ti aspetteresti ai: Athekame. Per un punto che non può comunque essere esclamativo, ma piuttosto interrogativo.

San Siro, comunque, risponde presente. Eccome: 72.615 spettatori. In molti anche a chiedersi se davvero Milan-Como si giocherà a Perth. La Sud ha le idee chiare, in proposito: "Programmi le partite in un altro continente ma ti riempi la bocca con “Il calcio è della gente”. Lega Serie A vergogna!", lo striscione bloccato all’ingresso di San Siro. Intanto la federcalcio australiana ieri ha dato il via libera. Ultimi ok attesi da confederazione asiatica e Fifa. Pressione in aumento. Anche sulla Lega Serie A, a maggior ragione dopo il dietrofront della Liga nper Villarreal-Barcellona a Miami. Si vedrà. Intanto si vede, e alla svelta, Leao: ci ha preso gusto. Dopo la doppietta con la Fiorentina, appena otto minuti per lasciare ancora il segno: guizzo esterno e gancio che diventa da ko sul velo di Pavlovic. Quasi bis agevolato dalla frittata di Semper frittata, ma questa volta il portoghese tira giù la testa e s’inceppa, lasciando a bocca asciutta Gimenez e Fofana. Il possesso arriva a picchi ben oltre il 70%, palleggio tra coralità e orizzontalità, quadratura e ordine. Qualche bollicina di quelle eleganti, poi, garantita da Modric che tiene per mano la squadra. E pochissimo Pisa. Ma pochi morsi del Diavolo, nel contempo, troppo in punta di piedi una volta arrivato al limite dell’area. La squadra di Gilardino, tutt’altro. Vedasi il sussulto di Cuadrado che spara sul braccio di De Winter: rigore che lo stesso colombiano insacca.

Tocca alzare i giri del motore, adesso. Succede sulla combinazione Modric-Fofana-Leao, ma il destro del numero 10 scheggia la traversa. Succede, sulla zuccata di Gabbia e sulla stoccata di Saelemaekers: Semper però ci mette riflessi e mani. È il momento dell’assedio e delle mosse, ma Allegri è ancora senza Pulisic, Rabiot, Loftus-Cheek, Estupinan, Jashari. Quindi dentro Nkunku e Athekame. Proprio Nkunku sfiora il colpaccio ma viene murato sul più bello. Il colpaccio lo fa apparentemente Nzola: solo soletto sul lancio di Akinsanmiro. Ma in fondo a tutto, l’acuto che fa saltare in piedi San Siro firmato Athekame. Ruggito soffocato, poi, dopo lo slalom da quasi tris di Saelemaekers. E il bicchiere resta mezzo vuoto.