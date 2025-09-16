Unico e infinito: fenomeno Modric. Il gol da record, corsa e visione. Milan ai piedi della sua stella

Polvere di stella. Luka Modric continua imperterrito a spargerne qua e là. Alla faccia di chi considerava la classe del croato ormai impolverata e il soggiorno nel Bel Paese poco più che uno svernare. Sui sorrisi, larghi, di tutti gli altri, tutt’ora abbagliati dalla naturalezza stellare del campione. Questione di magia, nell’aria ma concretissima. E con la paradossale freschezza delle 40 primavere suonate. Questione di numeri, dai quali non si scappa. Anche questi dal profumo fatato: con il gol di domenica al Bologna, a 40 anni e 5 giorni, Modric è diventato il centrocampista più anziano ad aver segnato in Serie A, battendo il record di Nils Liedholm che durava dal 1961 (il "Barone" era andato a segno anche a 38 anni).

Sesto posto, invece, nella classifica generale: al primo Zlatan Ibrahimovic, in rete con il Diavolo a 41 anni e 5 mesi. Secondo un altro rossonero: Alessandro "Billy" Costacurta con il suo timbro a 41 anni e 25 giorni. Seguono marcatori 40enni come Silvio Piola (in maglia Novara), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Pietro Vierchowod (Piacenza) e, da domenica, Modric. Un altro riconoscimento da mettere nella sconfinata bacheca del calciatore più vincente nella storia del Real: 28 titoli solo a Madrid, 34 in totale, più un Pallone d’Oro. Pochi giorni fa aveva soffiato sulle candeline. Come Luka, l’uomo che tiene alla propria semplicità, in famiglia, circondato da palloncini e dall’affetto di moglie e figli. Come Modric, il fuoriclasse, festeggiato in nazionale croata e nel Milan, tra i messaggi di altri fuoriclasse: da Carlo Ancelotti a Ibra passando per Ricardo Kaká, Djokovic, Sainz.

"Basta ricordarmi che ho compiuto gli anni. Voglio solo un regalo, vincere trofei con la mia squadra", dice. E ancora: "L’età è solo un numero". Frase a effetto, l’ultima. Ma che va di pari passo proprio con altre cifre, messe sul campo con il Bologna: 99 minuti giocati, 86% di precisione nei passaggi, 9 palloni recuperati. In più: 7 duelli vinti, 3 punizioni guadagnate, 7 passaggi chiave. In più, chiaramente, il gol che si somma all’assist di Lecce: quando si dice lasciare il segno, da subito, al di là di quei "tocchi d’esterno che in pochi sanno fare", come ha sottolineato Allegri. Uno che apprezza anche e soprattutto la concretezza. E infatti: "Luka è straordinario, meraviglioso. Un piacere vederlo giocare: sa dove finisce la palla un minuto prima. È un campione ed è umile, si mette a servizio della squadra. Si scusa quando sbaglia e non si ferma".

Il croato, nel dopo gara, ha ringraziato Saelemaekers "per il grande assist", rimarcando che "è stata una bella festa perché abbiamo vinto. Conoscendoci e recuperando gli infortunati, miglioreremo". Modric potrebbe fermarsi un attimo a rimirare le meraviglie passate. Ma no: guarda avanti. Con la carta d’identità che dice classe 1985. Con il campo che dice classe e basta.