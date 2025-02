Milan-Verona: Conceiçao fa spazio al turnover. Le ultime sulle formazioni

Milano, 15 febbraio 2025 – Lo scivolone patito nel match di andata del playoff di Uefa Champions League sul campo del Feyenoord ha nuovamente fatto piombare in un vortice di critiche il Milan di Sergio Conceiçao, che soprattutto in fase offensiva – nonostante l’esperimento dei quattro tenori, che per ora sarà accantonato anche per far spazio al turnover in vista dell’importantissima gara di ritorno – è apparso nuovamente compassato impreciso e povero di soluzioni. Le occasioni di riscatto per i rossoneri, chiamati a rispondere al successo del Bologna contro il Torino per tenere viva la rincorsa a un posto in Champions, comunque, non mancano, a partire dal match in programma questa sera alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport) contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, reduce dal pesantissimo 5-0 incassato contro l’Atalanta e desidero raggranellare punti importanti nella lotta salvezza: “Dobbiamo avere una reazione dopo quello che è successo perché noi per primo non siamo contenti e sappiamo come farlo – ha spiegato il tecnico degli scaligeri, Zanetti, nella conferenza stampa della vigilia –. Ogni tanto capita di ritrovarci in situazioni che ci fanno vergognare o in altre in cui ci emozioniamo per cose positive. I primi due giorni di questa settimana sono stati, ma poi abbiamo lavorato per cercare di proiettarci al futuro perché nella posizione in cui siamo possiamo lottare per i nostri obiettivi. Ci siamo trovati in una situazione complicata a pochi giorni dal mercato, senza alcuni giocatori importanti e contro una grande avversaria forte, ma non dobbiamo perdere fiducia e pensare a questa partita, che è quello che più conta. Il Milan? Ha un tasso tecnico impressionante e tantissimi campioni. Noi dovremo focalizzarci su quello che potremo fare noi, con tutta la voglia di far punti in una gara difficile. Siamo in A e questi avversari bisogna affrontarli in maniera decisa, grintosa e credendoci, senza paura e timore”.

Orari e dove vedere la gara

La gara Milan -Hellas Verona, valida per l’anticipo del 25° turno del campionato di Serie A, sarà trasmessa sabato 15 febbraio, alle ore 20.45 su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251), e in streaming su DAZN e Sky Go.

Le possibili scelte di Conceiçao e Zanetti

Visto anche il fondamentale impegno del ritorno dei playoff di Champions sullo sfondo, il tecnico del Milan Sergio Conceiçao accantonerà almeno per ora il modulo con i “quattro tenori” per far spazio al turnover ma senza rinunciare al 4-2-3-1: al centro del pacchetto di retroguardia a protezione di Maignan ci sarà la coppia Pavlovic-Thiaw, con Walker e Theo Hernandez sugli esterni. Davanti alla difesa, invece, saràò Musah a far coppia con l’inamovibile Fofana, mentre Reijnders dovrebbe comporre un inedito terzetto di trequartisti con Sottil, all’esordio in rossonero, e Chukwueze alle spalle di Gimenez. Il Verona di Zanetti dovrebbe invece essere schierato con il 3-4-2-1: Daniliuc, Coppola, Dawidowicz saranno i tre centrali davanti al portiere Montipò. A Tchatchoua e Bradaric, invece, i compiti di presidiare le fasce, con con Duda e Niasse schierati in mediana. Suslov e Kastanos dovrebbero invece agire alle spalle della punta Sarr.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Sottil; Gimenez. All. Sergio Conceiçao Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti