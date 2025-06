Vlahovic, nodo ingaggio. Il Milan chiede lo sconto

Per l’attacco del Milan, la certezza è l’incertezza. Più che un gioco di parole, una questione d’incastri: tra costi e concorrenza, opportunità e necessità. Nella rosa attuale il solo Christian Pulisic, col suo bottino stagionale da 17 gol e 12 assist, con un contratto fino al 2027 (comunque da rinnovare), sembra poter fugare ogni dubbio alla voce continuità. A seguire: Tammy Abraham, Joao Felix e Riccardo Sottil rispediti ai rispettivi mittenti, porte di nuovo aperte per i rientranti Lorenzo Colombo e Noah Okafor, Luka Jovic in scadenza tra qualche giorno, Samuel Chukwueze in uscita, Francesco Camarda che andrà a farsi le ossa a titolo temporaneo. Santiago Gimenez, secondo acquisto più oneroso dell’era RedBird arrivato soltanto a gennaio, potrebbe essere un osservato speciale.

E ancora Rafa Leao. Che, filtra, è ritenuto centrale. "Giocare al Milan è un sogno", tra le ultime dichiarazioni del 26enne. Ma da giorni il Bayern Monaco è tornato a pensare a lui, con Nico Williams sempre più in direzione Barcellona e con la chiusura del Psg per Bradley Barcola. In via Aldo Rossi 60 milioni e contropartite non fanno battere ciglio. I bavaresi studiano un rilancio che, però, dovrà avvicinarsi molto di più alla tripla cifra.

Cifre protagoniste anche in entrata per Dusan Vlahovic: il serbo ha da tempo rotto con la Juventus e il suo contratto scadrà a giugno 2026. Potrebbe addirittura restare e andarsene a parametro zero. Ha rifiutato le proposte turche di Galatasaray e Fenerbahce (oltre all’Arabia) che avrebbero potuto portare 30 milioni nelle casse bianconere. Sullo sfondo, il Milan di Massimiliano Allegri, fautore del suo passaggio da Firenze a Torino. Gradimento certo. Ma nodo ingaggio: 12 milioni. Il 25enne dovrebbe “accontentarsi“ di quasi la metà, magari spalmata su un quinquennale.

Il passato, comunque, ha già bussato. Qui, come a casa Alvaro Morata: il contratto dello spagnolo – 13 reti in stagione - dice prestito oneroso da 6 milioni al Galatasaray fino gennaio 2026, con opzione d’acquisto a 8 milioni (9 a giugno 2026). I suoi messaggi, contrastanti, riassunti: "Al Milan cose mai viste, con Allegri mi sento spesso, a Istanbul sto benissimo, mi piacerebbe tornare in Spagna e al Getafe, come escludere il Siviglia?". E c’è anche il Como (che avrebbe le risorse per acquistarlo) visto il contatto con l’ex compagno, al Chelsea e in Nazionale, Cesc Fabregas. Sarebbe necessario prima rompere col Galatasaray. Poi tornare al Milan, dove è sotto contratto fino al 2028. E dove serve una sorta di centravanti di scorta. Le vie del mercato sono infinite: dunque, sullo sfondo, potrebbe esserci anche l’ipotesi, seppur dall’aria paradossale, del ritorno in casa del Diavolo.