Walker, serata no. Pavlovic tiene. Incubo Gimenez

MAIGNAN 4. La papera iniziale pesa dannatamente. Poi soprattutto uscite e disimpegni.

WALKER 5. Paixao lo salta a ripetizione nei primi minuti. Un tema che prosegue con rare variazioni.

THIAW 6. Viene fuori a testa alta da un paio di situazioni difficili. Non demerita, ma ammonito e al rientro, esce.

PAVLOVIC 6,5. Robusto con tutti, anche con Paixao in piena area. Mura Ueda, disinnesca Carranza, piazza due recuperi monstre e ci prova anche in avanti.

THEO HERNANDEZ 5,5. Capello eccentrico, non basta a smontare la catena Read-Hadj Moussa. Qualche affondo: non basta.

PULISIC 5. Si sbatte andando anche a sinistra, ma non morde e latita fatalmente nel dare man forte a Walker.

FOFANA 5. Annega al cospetto delle fiammate olandesi. Non riesce a mettere le solite toppe e stecca anche in costruzione.

REIJNDERS 5,5. Prova a legare il gioco, sbaglia le misure al dunque. Da un suo errore nasce l’1-0.

LEAO 4,5. Entra in tackle e lotta, ma Beelen si trasforma in Vierchowod e non gliene fa azzeccare una, in pratica. Spreca anche in contropiede.

JOAO FELIX 5. Qualche raro acuto in una notte buia anche per lui. Si sbraccia, chiama palla, non fa mai saltare il tappo.

GIMENEZ 4. Non la vede per mezz’ora. Prosegue quasi peggio. O è in fuorigioco, o non viene servito: sempre disinnescato.

All. CONCEIÇÃO 5. Grande attesa per i fantastici quattro. Di grande c’è solo l’abnegazione olandese. Non riesce a pareggiarla.

Tomori 6. Prova a mettere ordine. Chukwueze 5,5. Sprint disordinati. Camarda, Abraham sv.

Voto squadra 5.

L.M.