YOUTH league. Baby rossoneri spreconi, primo ko per Abate

Primo stop stagionale per il Milan, che ieri è stato sconfitto di misura dal PSG di Camara nella terza giornata del girone F di Youth League, facendosi raggiungere in vetta alla classifica a quota 6 punti proprio dagli avversari di giornata. Si è fermata a dieci la striscia di risultati positivi dei rossoneri che, allo Stade Georges-Lefèvre, sono stati puniti dal sinistro potente dal limite dell’area di Mayulu prima dell’intervallo. Tanta l’amarezza per le occasioni gol sprecate che avrebbero, invece, meritato miglior fortuna.

Soprattutto nel finale di match il Diavolo è andato all’assedio, ma si è dimostrato poco lucido sottoporta con Jimenez e Zeroli. Da applausi invece l’estremo difensore di casa, Mouquet, per aver compiuto un intervento decisivo su Sia a fine gara. Il.Ch.