Yunus Musah verso Napoli, Milan punta su Adrien Rabiot

Yunus Musah verso Napoli, Adrien Rabiot sempre nel mirino. Dopo aver trattenuto Mike Maignan rifiutando l’offerta del Chelsea da 15 milioni più bonus, il Milan si concentra (anche) sul centrocampo. Trattativa lampo con i campioni d’Italia per lo statunitense, nella lista di Antonio Conte anche la scorsa estate. Raggiunto l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto fino al 2030 da circa 2,5 milioni, anche il dialogo tra le due società è fluido e ruota attorno ai 25 milioni. Il 22enne era arrivato dal Valencia due anni fa per circa 20 milioni.

Cessione che si aggiunge a quella di Tijjani Reijnders ufficializzata ieri (70) e che segue quelle di Marco Pellegrino al Boca Juniors (3,5) e al riscatto della Juventus di Pierre Kalulu (14+3). In entrata, un obiettivo di Massimiliano Allegri è il "pupillo" Adrien Rabiot: può lasciare Marsiglia per poco più di 10 milioni, ha un ingaggio pari a 3,5 milioni a stagione che arriva a 6 con i bonus. In Francia puntano molto su di lui e faranno la Champions, ma i rossoneri sono vigili (così come su Granit Xhaka del Bayer Leverkusen).

Da discutere con l’Olympique anche la questione Ismail Bennacer: il diritto di riscatto (12 milioni) non verrà esercitato, ma l’algerino potrebbe rimanere attraverso un nuovo prestito (e piace anche alla Fiorentina). Sempre a centrocampo, slittano le visite di Luka Modric: in programma in questi giorni in Croazia, verranno effettuate dopo il Mondiale per Club che il 39enne giocherà con il Real Madrid. A seguire, pronto un contratto annuale, con opzione sul secondo, a 3,5 milioni più bonus. In mediana è seguito anche il talento 17enne del Lille Ayyoub Bouaddi, per il ruolo di terzino sinistro salgono le quotazioni di Oleksandr Zinchenko (28 anni, Arsenal, ex Manchester City). Anche perché con Theo Hernandez si va verso il muro contro muro: dopo l’accordo tra Milan e Al-Hilal per 30 milioni più 5 di bonus e il rifiuto del giocatore, si aspetta ora il rilancio dell’Atletico Madrid: la destinazione più che gradita per il francese, rispetto agli arabi però gli spagnoli hanno offerto circa la metà.

Sempre in difesa piace sempre il 18enne del Parma Giovanni Leoni, ma la concorrenza è folta. Monitorato anche un profilo più esperto: Niklas Sule, 29 anni, del Borussia Dortmund. Avanza infine la possibilità che Milan-Como, in programma in campionato nel weekend dell’8 febbraio, in concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina a San Siro, si giochi a Perth in Australia.