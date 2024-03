"Zlatan Ibrahimovic, il nuovo comandante del Milan: il futuro rossonero nelle sue mani"

Investitura e pieni poteri, adesso è tutto chiarissimo: il futuro del Milan passa ufficialmente dalle mani di Zlatan Ibrahimovic, tocca a lui comandare. Saranno i “consigli“ ma anche le decisioni del totem svedese ("Questo resta, questo può partire, quello è da prendere") ad innescare la rivoluzione in casa rossonera annunciata giovedì sera da Gerry Cardinale, deluso dalla squadra. "Vogliamo lo scudetto e crescere ancora. Non siamo per nulla soddisfatti. Guarderemo al cambiamento in ogni aspetto della società. Troppi infortuni fin qui, ragioniamo anche sullo staff". Insomma, aspettando una doverosa conferenza stampa con opportuno contraddittorio, la strana coppia non le ha mandate a dire e il giorno dopo le “bordate“ del numero uno di RedBird e del suo consulente personale, che senza fare nomi e cognomi hanno indirizzato pesanti avvisi ai naviganti mettendo di fatto in forte discussione soprattutto il futuro dell’allenatore e anche di qualche giocatore, è tempo di silenziose riflessioni per cercare di capire cosa accadrà nel Milan 2024-2025. Siamo alla vigilia di un ribaltone profondo, perché non ci sono molti dubbi nell’interpretazione di frasi come "è ora di cambiare, ci sarà un’evoluzione...".

Evidentemente la Proprietà, al di là delle politiche di “sostenibilità“ del club, non si accontenta solo di arrivare fra le prime quattro del campionato e conquistare un posto in Champions League. Liofilizzando il concetto: non basta partecipare, bisogna vincere (ma pretendere di essere primi con il terzo monte ingaggi e mezza squadra nuova pare eccessivo, ndr). E per questo Cardinale punta su Ibrahimovic. Per personalità e competenze l’ex attaccante ha bruciato le tappe, avendo la capacità innata di farsi ascoltare. In soli due mesi ha preso in mano le redini del club sotto vari fronti: allenatore e mercato soprattutto. "Zlatan parla a mio nome e lo fa con legittimazione e credibilità", ha ribadito Cardinale al Forum di Londra.

E siccome in questo Milan una delle poche certezze è il 42enne Ibrahimovic (che ha “oscurato“ anche l’ad Giorgio Furlani), sarà lui, partner operativo di RedBird e Senior Advisor della proprietà al Milan, ad indicare d’ora in avanti le strategie del club. Non a caso, al momento di “arruolarlo“, Cardinale ha inquadrato lo svedese con un ruolo su misura, senza confini ben definiti, proprio per avere margini di manovra ampi. E infatti a Zlatan è stato affidato il comando delle operazioni legate all’area tecnico-sportiva. Una posizione che “senatori“ del gruppo hanno sempre guardato con diffidenza: in tanti non gradivano che spettasse all’ex compagno far da ponte tra squadra e proprietà. Inaccettabile per uno che prima di diventare referente del padrone fino a pochi mesi era leader e uomo-spogliatoio.

Ma Ibra è in prima linea anche per quel che riguarda il futuro della panchina rossonera. Dove oggi siede Pioli, l’allenatore che insieme allo svedese ha portato in bacheca lo scudetto numero 19. Adesso tutto è cambiato, Zlatan dovrà ragionare da dirigente. E la sua opinione, agli occhi di Cardinale, conterà più delle altre (Antonio Conte resta l’obiettivo numero uno). "Il mio rapporto con la squadra? Otto mesi fa erano i miei compagni: c’è enorme rispetto tra di noi. Ma nel mio ruolo attuale devi prendere decisioni difficili, pensare al club e al suo futuro: è diverso". Chi vuol intendere... intenda.