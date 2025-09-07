Mimmo Di Carlo. "Abbiamo personalità. Ma ora più concreti»

"La strada è giusta, ma dobbiamo cercare di essere più concreti". In questa dichiarazione di mister Di Carlo sta tutta l’ambizione del tecnico rossoblù, che anche dopo l’1-1 casalingo con il Perugia non vuole accontentarsi. "Bisogna fare i complimenti alla squadra – prosegue –, non è facile andare sotto dopo tre minuti contro il Perugia, così abbiamo dimostrato una maturità e una personalità in questo momento della stagione non scontata, non me l’aspettavo. Il pareggio penso che sia giusto, il Gubbio non ha mai mollato e ci ha creduto fino alla fine". Segnali incoraggianti ma Di Carlo cura maniacalmente i dettagli: "È un punto in più ma sono un po’ rammaricato, speravo in qualcosa di più. Abbiamo cuore e coraggio ma dobbiamo essere più determinati e cattivi sotto rete".

Protagonista del derby è stato certamente Andrea Signorini, capitano e difensore rossoblù che ieri ha messo in rete il gol dell’1-1, la sua terza rete in carriera contro il Perugia: "Son contento per il gol e per la prestazione di squadra, ci siamo dimostrati una squadra vera e un gruppo vero, c’è un po’ di rammarico perché con un pelino in più di cattiveria si poteva portare a casa".

Nota a margine, sicuramente non per l’importanza, dedicata al pubblico: "Di questa partita mi rimane tutto il pubblico: son tanti anni che sono a Gubbio, vedere lo stadio pieno e il calore della gente è bellissimo. Magari fosse sempre così, ma sta anche a noi come squadra riuscire a portare allo stadio i tifosi, ma per fare un buon campionato serve l’aiuto di tutti. Segnare con il pubblico è bellissimo, peccato che la curva sia un po’ lontana", chiude scherzando Signorini.