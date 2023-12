Mister Alessandrini, il doppio ex: "Gubbio-Recanatese è da tripla"

Quattro anni a Gubbio, serie B compresa, seppur in epoche diverse, due a Recanati dove fu determinante a salvare la situazione nella prima stagione e raggiunse la finale playoff nella successiva in "D". Forse nessuno come Marco Alessandrini può parlare con cognizione di causa sulla sfida di domenica pomeriggio al "Barbetti", in qualità di doppio ex ma anche di allenatore spessissimo sugli spalti in vari stadi di terza serie. Un organico, quello di Braglia, ricco di giocatori dal notevole pedigree, da Spina ad Udoh, da Bulevardi a Di Massimo, giusto per citarne alcuni.

Alessandrini, con 21 punti quindi un cammino al di sotto delle aspettative?

"Conosco benissimo quell’ambiente che potrebbe essere considerato simile, per dimensioni, a Recanati ma in realtà ha molte differenze. Negli ultimi due anni la società ha investito parecchio con l’obiettivo di essere protagonista, coltivando ambizioni per primeggiare e competere ad alti livelli. Quando i risultati non arrivano non è semplicissimo gestire certe situazioni in una cittadina dove il calcio è molto sentito: la realtà giallorossa ha meno pressioni".

La rosa a disposizione di Braglia è di uno spessore superiore alla graduatoria attuale.

"Stanno pagando pure episodi negativi: in trasferta vengono da sei ko di fila, alcuni dei quali rocamboleschi come ad Arezzo dove hanno finito in 9 e preso il gol al 90’. In casa stanno facendo abbastanza bene ed hanno fermato il Cesena: prevedo una gara aperta e spettacolare visto che ci sono tanti interpreti che possono farla svoltare in qualsiasi momento".

Una gara da tripla?

"Credo di sì anche perché la Recanatese, rischiando qualcosa, gioca sempre per vincere ed un allenatore esperto come Pagliari non credo che snaturerà il suo credo. Si affronteranno due compagini che non sono all’apice a livello psicologico considerando che il successo manca da diverse domeniche e dunque di variabili ce ne sono parecchie".

La classifica si è accorciata: il quint’ultimo posto non è lontanissimo e sarebbe prudente guardarsi alle spalle.

"Credo che è sempre opportuno, come prospettiva, guardare avanti. Ritengo che, per quanto visto sinora, le due squadre possano ambire almeno a lottare per il decimo posto e quindi per i playoff (ricordando anche il primo turno dell’anno scorso terminato 1-1 con le reti di Di Stefano e Gampaolo ndr) anche perché hanno dimostrato di poter fare risultato contro chiunque".

Molti nomi con carriere importanti ma sarà interessante vedere all’opera anche i giovani.

"Verissimo: mi spiace per gli infortuni di Manè e Veltri ma Longobardi e Prisco mi hanno destato un’ottima impressione. Il Gubbio ha elementi promettenti: Montevago, ex Samp, in attacco, a centrocampo Mercati che ricordo a Montevarchi due stagioni fa ed a Carrara e l’altro mediano, Casolari cresciuto nella Primavera del Sassuolo. Di motivi di interesse ce ne sono un’infinità".

Andrea Verdolini