Mister Amaolo mette in guardia la "sua" Vis: "A Pineto sarà una delle partite più difficili"

Daniele Amaolo, 64 anni, ha allenato la Vis Pesaro dieci anni fa, salvandola in serie D dalla retrocessione ed è stato, dopo Pesaro, per otto anni a Pineto vincendo un campionato di serie D e una coppa Italia nazionale. Ora è allenatore del Chieti (D).

Amaolo, venerdì andrà a Pineto vedere le sue ex squadre?

"Non so ancora con gli impegni del Chieti, ma la vedrò sicuramente in Tv".

Ha seguito Pineto e Vis?

"Sì, sono le squadre che seguo di più, assieme all’Ascoli. Al Benelli ho visto Vis-Ascoli".

Che partita si aspetta?

"Spettacolare tra le rivelazioni, assieme alla Pianese, del torneo. Entrambe esprimono un buon calcio. Per la Vis non sarà facile. A Pineto hanno perso punti importanti squadre come Ternana e Torres. Gli abruzzesi hanno un ottimo organico. La Vis, dopo una salvezza all’ultimo respiro, grazie anche al lavoro di mister Stellone sta sorprendendo tutti. Senza il pareggio di Sestri sarebbe ancora più in alto, ma può lottare ugualmente per la vittoria finale"

Quali sono i rischi per Pesaro a Pineto?

"Troverà una squadra di carattere, che ha perso a Gubbio per due episodi ma che meritava di più. Ha trovato un equilibrio, Lombardi, Germinario, Baggi, Borsoi (un ex ndr), Pellegrino li ho avuti da allenatore e sono ragazzi molto interessanti. Ha trovato una stagione importante Bruzzaniti, l’attaccante che sta facendo molto bene. La Vis troverà una squadra determinata e con una idea di gioco precisa. Sarà una partita difficilissima per Pesaro che ha comunque un gioco importante".

Come e chi deciderà questa sfida?

"L’episodio: entrambe hanno giocatori capaci di decidere il match. Schirone ha dimestichezza con il gol, gli esterni abruzzesi anche, altrettanto la Vis con Okoro Orellana, Nicastro. Sarà una partita sul filo del rasoio. I particolari faranno la differenza".

Dove può arrivare la Vis Pesaro?

"Recuperare tutti quei punti all’Entella non sarà facile, ma nei playoff sarà una insidia per tutti. Sconsiglierei a chiunque di giocare contro la Vis Pesaro, una squadra affiatata, con giovani di prospettiva come Ceccacci che ha vinto il campionato con me a Pineto, e giocatori di grande esperienza. Sarà la mina vagante dei playoff. Auguro a Pesaro di lottare fino alla fine per salire in B: è una piazza importante che merita categorie superiori"

Ci arriverà prima o poi anche il suo Ceccacci?

"Con noi è stato determinante nella vittoria di campionato. Quindici giorni fa da titolare con la Vis ha fatto benissimo. Bove e Tonucci lo aiuteranno a crescere"

Pesaro?

"Sono bastati cinque mesi per lasciarci il cuore"

d. e.