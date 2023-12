Mister Colavitto alla vigilia della gara: "Giocare senza l’apporto dei nostri tifosi non è la stessa cosa». "Guai credere che sia tutto facile. Perucchini difenderà la porta»

Gianluca Colavitto, non avete mai incontrato il Sestri e giocherete a porte chiuse: cambia qualcosa per la squadra? "Ne ho parlato con i ragazzi, comunque noi siamo pronti, ci dobbiamo adattare a ogni situazione che si verificherà, sarà un qualcosa di nuovo. Non avere il pubblico, anche fossero stati pochi i nostri tifosi, è un fattore a cui mi auguro la mia squadra possa adattarsi dando comunque il massimo".

I tifosi sono venuti a incoraggiarvi al campo.

"Questa vicinanza è sempre molto positiva, avevamo concluso la rifinitura, sono entrati alla fine ed è un aspetto che ci piace, sentire il calore della gente. I ragazzi sentono questa responsabilità, ci dispiace che non ci siano. Speriamo di regalargli qualcosa di positivo".

Un Sestri vivo, al di là della classifica, propositivo, combattivo. Forse una squadra alla quale non si può concedere inizativa?

"Abbiamo lavorato bene in settimana e con grande rispetto del Sestri, squadra che conosciamo, sappiamo che lavora bene in campo, merito del mister che li allena e dei ragazzi che dimostrano di poter stare in questa categoria e poter dire la loro fino alla fine, una squadra che sviluppa un gioco importante, dovremo stare attenti sotto tutti gli aspetti".

Nella partita scorsa, contro il Pontedera, qualche aspetto da migliorare?

"Ci dispiace non aver portato a casa almeno un punto, ma ormai fa parte del passato. Dobbiamo pensare a Sestri per mettere in campo tutte le nostre qualità". Perucchini, Vitali e Agyemang, come stanno?

"In settimana abbiamo avuto qualche problemino, ma l’abbiamo assorbito bene, solo Vitali è stato sfortunato, rimediando un problema all’altra caviglia rispetto a quella già infortunata. Perucchini ha un problema che va gestito durante la settimana, lo stesso Agyemang, ma saranno tutti convocati e faranno parte tutti della partita".

Quanto pesa la voglia di riscatto?

"Dell’ultima partita abbiamo analizzato quello che dovevamo analizzare. Non mi sono mai lamentato di arbitri, ma in queste ultime gare ci sono stati errori importanti che potevano rappresentare per l’Ancona 4 punti in più, un rigore solare a Fermo, idem a Ferrara, il fattore episodio in queste trasferte non ci è venuto incontro. Ma a livello di prestazione la squadra ha dimostrato di esserci".

Se uno guarda la classifica sembrerebbe una partita facile, ma l’Ancona contro le squadre di bassa classfica non ha mai vinto.

"Non cadremo in questi tranelli. E’ un dato di fatto, ma ci sono stati anche errori grossolani da parte degli arbitri. Ormai è acqua passata, contro il Sestri dovremo fare la nostra solita partita, cercando di commettere meno errori possibili. E di vincere, naturalmente".

g.p.