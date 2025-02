Mister Gadda è fiducioso su una buona prova da parte dei suoi ragazzi. Glissa su sponsor e tifosi: "Io devo solo pensare a vincere». "Dobbiamo migliorare la nostra classifica. Ora la squadra ha acquisito una sua identità»

La sconfitta dell’andata fa ancora male, con quel 4-0 che rappresentò il punto più basso di questo Ancona. Ecco perché Massimo Gadda tiene particolarmente a questa partita, non solo per riprendere la marcia: "Quella dell’andata è stata la nostra peggior partita, ho ancora negli occhi la scena dei nostri tifosi che abbandonano gli spalti. Sono giornate che capitano, oggi abbiamo la possibilità di riscattarci. Noi dovremo migliorare la nostra classifica, mentre loro avranno bisogno di punti per salvarsi". Inevitabile tornare sul discorso playoff, viste le difficili situazioni economiche in cui versano molte squadre di Serie C: "Parlarne ora è prematuro, perché dobbiamo prima finire il campionato. Poi si affrontano le migliori squadre, quindi da qui a dire che li vinceremo, ce ne passa".

Quanto è cambiato l’Ancona rispetto alla gara d’andata? "Abbiamo acquisito molta più consapevolezza. Questa è una squadra competitiva, che può avere degli alti e bassi, ma che ha una sua identità. Dal punto di vista della convinzione possiamo fare ancora meglio. Magari qualcosa manca, ma per quanto riguarda la qualità, questa è una delle squadre migliori". Gadda preferisce invece glissare sul discorso sponsor, dopo il rinnovo della partnership siglata con Estra Prometeo: "Per quanto mi riguarda, il futuro è la partita di oggi, ma sicuramente c’è gente che si sta dando da fare per cercare di dare forza e solidità a questa società".

Si torna poi a domenica, agli striscioni esposti dalla tifoseria nei confronti di Marconi: "Vero che il risultato del campo incide sempre sull’umore dei tifosi, ma io devo pensare a vincere questa partita. Adesso il campionato è diverso rispetto all’andata, stiamo vedendo dei risultati inaspettati. Queste sono le partite più difficili, perché il Termoli ultimamente sta subendo molto poco. Dovremo farci trovare pronti a livello caratteriale. Le ultime giornate sono quelle più difficili: magari questi risultati possono sembrare sorprendenti per chi li vede da fuori, ma per chi è abituato a vivere questi momenti, è una cosa normale".

Parola d’ordine, resettare il periodo di flessione e riprendere la marcia già da oggi: "A Civitanova abbiamo giocato in un campo difficile: oggi mi aspetto una prestazione convinta, possibilmente senza incappare in disattenzioni che ci sono costate caro. Ai ragazzi chiedo di giocare con entusiasmo e con convinzione, cercando di fare una partita di qualità".

Gianmarco Minossi