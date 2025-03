Mister Massimo Gadda non si nasconde dietro un dito: "Guardate Livorno, sono tre anni che tenta di andare in serie C». "Dobbiamo riprenderci contro una grande. Per il salto di qualità serve programmazione»

Sperava di giocarsi questa partita contro Golia in una condizione di classifica migliore Massimo Gadda, ma contro questa Samb schiacciasassi bisognerà necessariamente fare di necessità virtù: "Questa partita ha tanto valore. Arriva la squadra che finora si è dimostrata la migliore: proveremo a metterli in difficoltà, ma sappiamo che ci sarà da soffrire. Questa è una squadra che ha delle individualità importanti, lo dicono i numeri: momenti di appannamento capitano a tutti, ma quando hai un vantaggio così cospicuo, ne vieni fuori".

Come ha visto il gruppo in questa settimana in cui si sono festeggiati i 120 anni di storia del club?

"I ragazzi si sono allenati con la solita intensità, sappiamo che questa gara arriva in un momento storico importante, dovremo fare risultato al di là del discorso dei festeggiamenti. Arriva in un momento particolare, ma dovremo riprenderci: pensavamo tutti di poter fare meglio, ma secondo me abbiamo fatto un cammino positivo. In questo momento il campionato è un momento delicato, nessuno può stare tranquillo con la posizione che occupa".

Di fronte, un avversario che da quattro anni lotta per uscire dall’inferno della Serie D e che sembra ormai prossimo a festeggiare il traguardo.

"Uscire da questa categoria è molto difficile, siamo ancora lontani dal poter pensare di riportare l’Ancona tra i professionisti, ci vuole tanta programmazione, guardate cosa è successo a piazza blasonate come Livorno, che torna in C dopo tre anni. Ci vuole tempo e pazienza, ma sappiamo che non è semplice".

Che Sambenedettese si aspetta al Del Conero?

"La Samb è una squadra molto offensiva ma anche solida, perché ha subito pochi gol. Ha grandi individualità, con i vari Sbaffo, Eusepi, Kerjota e Battista: se c’è un divario così ampio tra noi e loro, un motivo c’è".

La gara di andata dello scorso novembre dimostrò che l’Ancona, quando è in giornata, può giocarsela anche con le più forti.

"All’andata avevamo disputato una buona partita, nonostante la supremazia della Samb: significa che quando siamo in forma possiamo affrontare a viso aperto qualsiasi avversario".

Dopo la Samb ci sarà la sosta, dopo la quale, secondo Gadda, si entrerà nella fase decisiva del torneo: "Dopo la sosta ci aspetterà un altro campionato: in questo torneo bisogna sempre stare con gli occhi aperti, perché è un attimo essere risucchiati dietro, come sta accadendo ad altre squadre: credo che questa pausa arrivi nel momento giusto".

Gianmarco Minossi