Mister Maurizi non mischia le carte. Vuole il poker per far volare l’Ancona

"Perseverare è diabolico" recita la parte finale di un celebre detto che riguarda l’errore. Ma l’Ancona, domani a Castelfidardo, cercherà proprio di perseverare, di insistere sul cammino intrapreso, e di farlo nel modo più diabolico possibile, alla ricerca del quarto sigillo consecutivo da tre punti. Gelonese e compagni, dopo la prima vittoria interna conquistata nell’infrasettimanale contro il San Marino, hanno l’obiettivo di allungare la striscia vincente: la classifica parla chiaramente in loro favore, reduci da tre vittorie consecutive al pari dell’Aquila e, in questa graduatoria, dietro solo all’Ostiamare, che finora viaggia a punteggio pieno.

Dall’altra parte Castelfidardo e San Marino si trovano appaiate all’ultimo posto in classifica ancora a zero punti, e se da un lato questo dato parla chiaro, dall’altro il San Marino mercoledì ha dimostrato di valere molto di più di quell’ultimo posto. Lo stesso potrebbe fare domani il Castelfidardo, avversario tradizionalmente scomodo per i dorici. L’Ancona nel primo turno di Coppa ha superato al Del Conero proprio i biancoverdi, che però in campionato hanno spesso e volentieri riservato delle amare sorprese all’Ancona, come il 4-0 rifilato a domicilio nella penultima giornata della stagione regolare.

Con tre vittorie consecutive l’Ancona ha fatto il pieno di energie positive, il migliore presupposto per affrontare la gara di domani con l’approccio ideale. Senza euforia ma con tanta consapevolezza. Si allena ancora a parte Sparandeo, dunque certamente non sarà convocato da Maurizi per il confronto in cui il mister, invece, avrà a disposizione tutto il resto della rosa. Malgrado i numerosi incontri ravvicinati, Maurizi contro il San Marino ha cambiato poco dell’undici che aveva giocato e vinto a Castel di Lama, quindi la sensazione è che possa fare lo stesso a Castelfidardo.

Vanno verso la riconferma il portiere Salvati, i due centrali di difesa Bonaccorsi e Rovinelli, come pure i due centrocampisti Gerbaudo e Gelonese. Qualche dubbio riguarda il ballottaggio tra Ceccarelli e De Luca nel ruolo di terzino destro, tra Calisto e Petito in quello di terzino sinistro, tra Pecci, Zini e Cericola nella posizione di esterni d’attacco, mentre Meola appare favorito su Attasi nella posizione di trequartista, dietro a Kouko. A Castelfidardo dirige l’incontro l’arbitro Sabatino Ambrosino di Nola, con lui gli assistenti Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore e Massimiliano Napolitano di Caserta.

Giuseppe Poli