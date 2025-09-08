Mister Maurizi vede il bicchiere mezzo pieno: "Ci è mancata concretezza, ma abbiamo ampi margini di miglioramento». "Buona intensità, ma lecchiamoci le ferite. Bisogna essere più cattivi. A Termoli lo saremo»

Non si lascia scoraggiare Agenore Maurizi, che nonostante la sconfitta prova a trovare degli spunti positivi: "Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni, ma credo che abbiamo disputato una gara di buona intensità. Ci dobbiamo leccare le ferite, ma siamo solo alla prima giornata: è un campionato tosto e lungo, dovremo cambiare marcia a partire da Termoli". Un Ancona che ha creato molto, ma che non è riuscita a sfruttare le occasioni, a differenza dell’Ostiamare che ha saputo concretizzare l’unica grande occasione del match: "Il calcio è fatto di episodi, loro sono stati bravi a sfruttare l’unica palla gol che gli è capitata. Non siamo stati abbastanza cattivi, purtroppo capita ma dobbiamo resettare tutto: dovremo trovare soluzioni diverse per affrontare squadre che giocano così basse. Avremmo dovuto essere più lucidi, ma sono errori che col tempo possiamo correggere: ogni partita va affrontata in un modo diverso". Un’intesa che cresce col passare delle partite, ma va sicuramente migliorata la concretezza sotto porta: "Io sono contento di come si sono comportati oggi i ragazzi: sono fiducioso, non dobbiamo fasciarci la testa dopo una sconfitta, sappiamo che abbiamo ampi margini di miglioramento. Da un punto di vista tecnico tattico è stata una partita solida, ma ripeto, non è facile giocare contro queste squadre che si chiudono in questo modo nella loro metà campo. Loro sono stati bravi a togliere i riferimenti, ma noi avremmo dovuto leggere meglio certe situazioni. Nel complesso la squadra non mi è dispiaciuta, sarei bugiardo se dicessi che sono felice dopo questo risultato". Parola d’ordine, resettare tutto. Alle porte c’è la trasferta di Termoli, un campo che evoca ricordi tutt’altro che dolci: "Sono fiducioso in vista della trasferta di Termoli, dovremo essere propositivi come siamo stati oggi". Ad intervenire è anche il segretario Andrea Manciola, che fa il punto della situazione societaria dopo il debutto allo stadio dell’imprenditore Alessandro Di Paolo: "Di Paolo è rimasto soddisfatto della prestazione della squadra, anche se ovviamente avrebbe preferito una vittoria. Il campionato è lungo e anche noi potremmo dire la nostra". Nessun riferimento sulla data dell’ipotetico closing: "Abbiamo un patto di riservatezza, posso solo dire che stiamo lavorando su ciò che abbiamo intavolato tempo fa. Siamo ancora in contatto con imprenditori del posto che hanno mostrato interesse, ma di più non posso dire. Speriamo di poter incontrare il sindaco la prossima settimana".

Gianmarco Minossi