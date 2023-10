Misuraca, autore del gol che è valso il pareggio. "Ripartiamo da questa prestazione. Bisogna lavorare su ogni dettaglio»

Il professore è tornato in cattedra. Dopo un periodo sottotono, Gianvito Misuraca ha ripreso di nuovo la Fermana in mano. "Gli episodi condizionano l’aspetto mentale del giocatore e della squadra. Se sbaglio io è normale che gli altri vedano un Misuraca meno attivo. Sta a noi grandi guidare la situazione". Così l’ex Pordenone ha detto in conferenza stampa. Il riferimento al rigore sbagliato contro l’Entella è chiaro. Poteva essere quello il suo primo gol stagionale, ma si è rifatto nel derby contro l’Ancona. Nel post partita ha continuato: "Dispiace che in questo momento non stia arrivando la vittoria. Nonostante alla prima in casa avessimo vinto e pensavamo di aver indirizzato bene la stagione. Da lì ci siamo sgretolati". Il riassunto perfetto della squadra e soprattutto del suo inizio di stagione. Era partito con l’assist geniale per Montini contro il Pontedera per poi perdersi un po’. Ma poco male: "Ripartiamo dalla prestazione contro l’Ancona. Dobbiamo ritrovare le prestazioni singole per fare quella di squadra. In questo momento noi grandi dobbiamo dare qualcosa in più mettendoci la voglia su ogni singolo dettaglio. È l’unico modo per uscirne". L’aspetto più rassicurante del derby è stato quello di essere "rimasti sempre in partita e dobbiamo farlo in tutte quelle che seguiranno. Non ci siamo fatti influenzare dagli episodi. Comunque, è una squadra nuova che si deve amalgamare meglio". E si è visto a Olbia: "Lì non siamo stati quelli che vogliamo essere quindi oggi dovevamo dare qualcosa in più. Se sono stati fatti errori sono arrivati solo perché volevamo dare di più e non perchè eravamo mosci". Misuraca ha poi parlato di quell’ora di riposo concessa in Sardegna: "Mi ha fatto bene. A livello personale vengo da anni con diversi infortuni. Mi piacerebbe avere le gambe sempre al 100%. Ovviamente ci sono altri 19 giocatori, oltre agli 11 titolari, che si arrabbiano e rosicano, come posso farlo io quando non gioco, ma fa parte del calcio. Se va in panchina Dybala possono andarci tutti. Siamo una squadra vecchia che cammina? Per fortuna ci sono i Gps. Io sono sempre il primo tra quelli che corrono di più. A parte gli scherzi, il discorso della squadra vecchia non è il problema, prima ci amalgamiamo e prima ci togliamo da questa situazione".

fi. ro.