Adorni mvp. "Abbiamo dimostrato che squadra siamo»

Chiamatelo pure ’professor’ Adorni, d’ora in avanti. Quasi mai una sbavatura, autorevolezza e semplicità. Il Modena aveva bisogno di tutto questo per ricostruire e in buona parte l’ha portato l’ex Brescia, dominante nella fase difensiva e a tratti stoico per aver giocato con un problema fisico accusato a fine primo tempo: "Siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a fare – ha raccontato il difensore – lo stadio era pieno, l’ambiente spingeva, l’avversario era forte ma abbiamo dimostrato un’altra volta il Modena che vogliamo essere. Andando in svantaggio le difficoltà potevano aumentare, un grande secondo tempo ci ha permesso di recuperare e di finire in crescendo. Se riusciamo ad affrontare i vari momenti della partita lo dobbiamo all’intensità con la quale lavoriamo con il mister durante le settimane, stiamo portando avanti un metodo chiaro". Il duello con Pohjanpalo è stato tutto ben giocato, raramente l’attaccante finlandese è riuscito a liberarsi dalla marcatura e più in generale, anche dopo l’uscita di Tonoli, il reparto non ha sofferto se non negli istanti vicini al gol del vantaggio del Palermo. Insomma, Adorni si è preso rapidamente il comando della fase di non possesso davanti a Chichizola e con lui il Modena è in una botte di ferro. Peccato per il tocco di Bereszynski sul cross di Zanimacchia, fosse stato tutto di Adorni sarebbe stato più che meritato per lui. Ma essere lì in quel momento è indicativo della mentalità canarina: "Devo rivederlo, è stata un’azione combattuta in precedenza poi quando ho visto che la palla è andata sull’esterno sono andato dentro – ha concluso – non ho nemmeno visto dove sia andata la palla, mi sono alzato e i miei compagni stavano esultando quindi ho capito. Una dedica? Ai miei figli".

a.t.