Al Braglia attesi oltre 10mila tifosi. Sfida che determina, si rivede Caso. I galletti e la vittoria che manca

Fa bene, Andrea Sottil, a presentare il Bari quale formazione competitiva e potenzialmente avversaria diretta per le posizioni che in primavera conteranno un bel po’. Trattasi di terza giornata ma i punti pesano sempre, nel calcio moderno non esiste il celebre "il tempo per recuperare c’è", non esiste. Quel che coltivi nel presente te lo ritrovi nel futuro e chi ha l’ambizione di raggiungere nobili traguardi ha l’obiettivo di seminare sin da subito affinché il raccolto sia proficuo tra qualche periodo.

La sfida ai galletti va, dunque, interpretata in questo modo. Compagini rivoluzionate in estate perché deluse dalle recenti prestazioni, squadre con allenatori nuovi perché hanno voluto investire su idee e concetti che tagliassero i ponti col passato. Così vicini, così lontani. Andrea Sottil e Fabio Caserta hanno portato in Serie A il Catania nel 2006, ora sognano di riscrivere la storia di Modena e Bari e un pezzo del loro percorso fa tappa al Braglia questo pomeriggio. Il primo pare aver già trovato la quadra, il secondo non ha ancora vinto ma c’è da dire che il calendario non lo ha per nulla aiutato. L’estrema voglia di tre punti spingerà i biancorossi, seguiti dal solito flusso pazzesco di pubblico in uno stadio che supererà le 10mila presenze. La ricerca continua di crescita e di conferma supporterà i canarini, nella cui formazione titolare potrebbero vedersi Zanimacchia e Sersanti per la prima volta dal 1’. Davanti a Chichizola il consueto terzetto formato da Tonoli, Adorni e Nieling, a centrocampo la regia è sempre affidata a Gerli e il lavoro con e senza palla a Santoro.

Zampano agirebbe a destra, Sersanti scalzerebbe Pyyhtia e Zanimacchia prenderebbe il posto di Beyuku, fresco di esordio in nazionale francese under 20. Il rebus attacco, onestamente, occuperà i pensieri dei tifosi (magari anche di Sottil) ancora per qualche ora perché i ballottaggi sono aperti. Pedro è vicino all’occasione da titolare, con Gliozzi può giocare e appare difficile che il tecnico gialloblù possa rinunciare di punto in bianco a quest’ultimo. Di Mariano è in corsa, più defilato Defrel.

In panchina torna Beppe Caso dopo le note vicende legate al mercato da poco concluso, niente da fare per Strizzolo che, come vi stiamo raccontando, difficilmente riuscirà a ritagliarsi uno spazio in questo contesto fino a gennaio.

Seminare ora, per raccogliere in primavera. Non esiste futuro, al momento. Solo il presente e Modena-Bari è a tutti gli effetti il primo, vero, appuntamento nel quale i punti avranno un certo peso.

Alessandro Troncone