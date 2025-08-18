Al Toro basta Vlasic, il Modena gioca alla pari ed esce a testa alta dalla Coppa Italia

Modena, 18 agosto 2025 – Il Modena crea, il Toro incorna. Che peccato. Nel giorno in cui la storia della famiglia Rivetti (il nonno del presidente gialloblù vinse il primo tricolore granata e costruì il Filadelfia) incontra le origini toriniste, i gialli di Sottil spaventano Baroni e per una questione di dettagli si arrendono alla sconfitta di misura, a testa alta.

Nel 3-5-2 di partenza spazio a Gliozzi al posto degli acciaccati Pedro Mendes e Caso, per il resto è il Modena anticipato nell'amichevole di otto giorni fa con il Forlì.

La prestazione del primo tempo è la cartolina che Andrea Sottil spedisce ai tifosi obbligati alla televisione: ordine tattico, fase difensiva solida, folate offensive pericolose. C'è da dire che il Torino (nonostante la categoria di differenza) è stato poca roba, Baroni avrà il suo bel da fare da quelle parti e ciò avvalora ancor di più l'atteggiamento canarino, molto serio e mai timido di fronte ad una formazione sulla carta superiore.

Al 13' Adorni va già vicino al vantaggio, in mischia, su corner. Un colpo di testa di Casadei sveglia parzialmente la formazione di casa, avvolta da un sonno piuttosto pesante. Al 35' ci prova Santoro con una conclusione centrale ma il centrocampista è più efficace quattro minuti più tardi quando serve un grande Israel a tenere in vita i granata. Dulcis in fundo la traversa di Gerli al 43' colpita da fuori area, emblema del pizzico di sfortuna che non è mancata.

Funziona il gioco dei braccetti, Tonoli su tutti. Gliozzi ha i colpi giusti, Gerli sembra decisamente più libero di impostare e Defrel sta bene. Il Toro va negli spogliatoi accompagnato da fischi, il Modena dal sorriso di Carlo Rivetti dalla tribuna.

Nel 2025, tuttavia, il calcio resta ancora materia insondabile e anche a Torino ne abbiamo avuto una dimostrazione pratica. Baroni ribalta i suoi, entra Ilkhan e aggiunge motore, linfa e gamba, tanto da resuscitare i granata. Al 51', parte proprio dal turco la cavalcata conclusa col suo destro dal limite lasciato lì da Chichizola per il tap-in di Vlasic: Toro avanti all'improvviso.

Poco dopo l'ora di gioco entrano Pedro Mendes e Di Mariano, quest'ultimo nel ruolo di seconda punta e un quarto d'ora lo fa anche Zanimacchia. I ritmi, però, calano fisiologicamente anche se Sottil, dalla panchina, chiama i suoi all'ultimo sforzo per cercare i pareggi e i cambi sono un segnale delle chiare intenzioni. All'83' il “Cholito” Simeone impegna Chichizola da fuori, il Modena non crea più come nel primo tempo e si arrende ad un risultato non pienamente giusto nel suo complesso. Vlasic punisce, ma i canarini possono prepararsi alla Sampdoria con l'ottimismo che serve in questo momento.

Il tabellino

Torino-Modena 1-0

Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen (59' Lazaro), Masina, Coco, Biraghi; Gineitis (79' Anjorin), Casadei; Ngonge (87' Zapata), Vlasic, Aboukhlal (46' Ilkhan); Adams (59' Simeone). A disp.: Paleari, Popa, Maripan, Balcot, Tameze, Ilic, Dembelè, Sazonov, Perciun. All. Baroni.

Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santor, Gerli (78' Massolin), Pyyhtia (66' Magnino), Zampano (74' Zanimacchia); Defrel (66' Di Mariano), Gliozzi (66' Mendes). A disp.: Bagheria, Pezzolato, Cauz, Nador, Pergreffi, Olivieri, Cotali, Oliva, Sarris, Caso. All. Sottil.

Arbitro: Tremolada di Monza Reti: 51' Vlasic

Ammoniti: Ilkhan, Ngonge, Anjorin

Angoli: 4 a 6. Recupero: 3' p.t., 5' s.t.