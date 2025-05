Alla chiesa di San Lazzaro e a quella di Sant’Agostino. Una giornata ’corale’ in città

Sarà un sabato ‘corale’ in città. Due gli appuntamenti di spicco (entrambi con ingresso libero) a cui ci invitano alcune tra le formazioni più conosciute e amate in città. Partiamo dalla chiesa di San Lazzaro, dove oggi alle 16 si rinnoverà il tradizionale concerto ’Rosa Mistica’ (21ª edizione): protagonista sarà appunto il Coro San Lazzaro, diretto da Veronica Zampieri, che eseguirà brani dal repertorio sacro e mariano, accompagnato da Simone Guaitoli al pianoforte, Giorgio Avanzi alla fisarmonica e Maurizio Maffoni alla chitarra. Ospite d’onore, il sassofonista Giorgio Mattei che proporrà alcune pagine sacre e del periodo classico. Presentazione e letture a cura di Franca Lovino. Come da tradizione, al termine del concerto verranno distribuite rose benedette.

Voci di oggi, echi d’eterno si intitola poi il concerto che l’associazione Corale Evaristo Pancaldi, diretta da Luca Colombini, presenterà stasera alle 20.30 nella chiesa di Sant’Agostino, e replicherà poi domani sera alle 21 in San Nicolò a Carpi. Affiancato da un ensemble strumentale e con la partecipazione dei soprani Maria Francesca Rossi e Angelica Milito, e il mezzosoprano Anna Trotta, il coro offrirà un ponte fra l’intimità della musica corale contemporanea e la solennità del repertorio sacro rossiniano, un dialogo fra il rigore tecnico dei classici e le sfumature emotive della musica moderna. Il concerto si aprirà con composizioni del panorama di oggi, brani di Forrest, Elder, Gjeilo, oltre a ’Resterà la note’ e ’O sacrum convivium’ di Giuseppe Susana. Si ascolterà l’Ave Maria di Stopford, si proseguirà con alcune arie sacre di Rossini, e si concluderà con il ’Regina Coeli’ del Maestro Colombini, eseguito da coro, soli ed ensemble riuniti.