AMARCORD. Partite mai banali. E quell’ultimo gol...

Sull’orizzonte ottico (per dirla alla Ivano Fossati) del Modena si staglia il primo impegno ufficiale, la gara di Torino contro i granata, secondo turno di Coppa Italia. Le sfide contro il Toro hanno sempre qualcosa di particolare, perché le maglie granata portano da sempre con sé qualcosa di leggendario, in un immaginario collettivo che porta inevitabilmente il pensiero a quel 4 maggio del 1949, quando il trimotore Fiat G 212, alle cinque del pomeriggio, si schiantò nella nebbia contro la collina di Superga, cancellando in un attimo la più grande squadra italiana di tutti i tempi. Cancellata fisicamente, ma eterna nella memoria di tutti, non solo degli appassionati di calcio.

Ma non sarà solo la grande passione sportiva a portare il presidente gialloblù Carlo Rivetti, nell’imminenza della partita tra Toro e Modena, in commosso pellegrinaggio sulla collina che domina Torino, in un richiamo che viene dal sangue, come spieghiamo qui accanto. Peraltro il Filadelfia, fatto costruire dal nonno, sarebbe stato il vero e proprio fortino granata fino al 1963 (ultima partita una gara di Mitropa Cup contro il Vasas Budapest) e che vide le più grandi imprese di Valentino Mazzola e dei suoi meravigliosi compagni, ed è giusto ricordare che l’ultima squadra a segnare al Grande Torino al Filadelfia fu proprio il Modena. Era il 17 aprile del 1949, quando il modenese doc Armando Cavazzuti andò in gol per i gialli, prima della rimonta granata firmata dalle reti di Valentino Mazzola, Menti e Ballarin.

Dopo decenni di abbandono, il ‘Fila’ è rinato dopo la ristrutturazione terminata nel 2017 ed ora è un impianto da 4mila posti dove si allena la prima squadra granata, e dove Carlo Rivetti farà tappa per assistere all’intitolazione del seggiolino centrale della tribuna alla memoria del nonno Enrico. Anche per questo, il divieto alla trasferta ai supporters modenesi diventa una nota che stona più che in altre simili occasioni.

Alessandro Bedoni